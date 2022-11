La glosa del Cuarto Informe

Tras la entrega del Cuarto Informe de Labores del Ejecutivo estatal, las y los diputados locales arrancamos con su análisis, por lo que este sábado 19 el primero en comparecer ante el Congreso Local será el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos.



Conforme al calendario que aprobamos, seguirá el martes 22 el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública; el miércoles 23, el de Finanzas y Planeación y el viernes 25, la Secretaría de Desarrollo Social. El lunes 28 será doble comparecencia: por la mañana estará el secretario de Desarrollo Económico y Portuario y, por la tarde, el de Turismo y Cultura. Al día siguiente toca el turno a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y, el miércoles 30, a los de Desarrollo Agropecuario y Pesca, así como de Trabajo, Previsión Social y Productividad.



El viernes 2 de diciembre comparece el secretario de Educación; el lunes 5, el de Salud; el martes 6 estarán presentes Medio Ambiente y la Coordinación General de Comunicación Social; el miércoles 7. la Contralora y la secretaria de Protección Civil. Cerramos la glosa de este cuarto informe veracruzano con la comparecencia ante el pleno del Gobernador el jueves 15 de diciembre, a las 11 horas. En cada una de las dependencias estatales hay mucho por cuestionar; por eso insisto: la glosa no es un concurso de porras, no es sentarse y someterse al aplausómetro; es rendir cuentas a las y los veracruzanos, a quienes nosotros los legisladores representamos.



En lo personal, tengo ya preparadas mis preguntas, al igual que el año pasado, muchas de estas basadas en planteamientos que me han hecho en mi calidad de presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y secretaria de la de Salud, además de otros temas que son de interés para todos los que vivimos en este estado. Como legisladora y veracruzana me preocupa lo que se ha hecho o dejado de hacer en materia de seguridad, salud, economía, medio ambiente y, por supuesto en pro de niñas, jóvenes y mujeres pues, conforme a las cifras oficiales, seguimos ocupando los primeros lugares nacionales en violencia de género, además de los constantes casos de acoso sexual y laboral que, desafortunadamente, se siguen dando dentro de la estructura gubernamental.

Por eso, con lupa ya reviso el paquete que este martes 15 entregó al Poder Legislativo la Oficina del Programa de Gobierno, para llegar preparada y con argumentos a esta cuarta glosa. Faltan dos años para que termine esta administración estatal morenista. Su discurso dista de la realidad. Recuperarnos de los estragos de la pandemia será lento y costoso; más aún si no se hace nada significativo por salir del atolladero. Las y los veracruzanos no solo necesitan; lo demandan. Ya nos darán cuentas a partir de este sábado las y los responsables de esta tarea.





@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI