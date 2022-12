La Gran Marcha

A lo largo de todo nuestro devenir histórico, México ha tenido, casi tradicionalmente, un ánimo maniqueo en muchos de sus episodios que han forjado la vida social, política y económica de nuestra nación, hoy por supuesto no puede ser la excepción, dada la aparente polarización de dos sectores muy marcados de la clase política y de la población.



Más bien se antoja que el término polarización no es del todo ajustado, creo, en el mejor de los conceptos, que la confrontación de ideas válida, respetuosa y en ocasiones necesaria, si es la que está prevaleciendo en una revolución pacífica que ocurre prácticamente en todo el territorio y más allá en otros países de Latinoamérica.



El pasado mes de noviembre nos entregó dos expresiones muy marcadas de lo que ocurre en nuestro país, por un lado, una marcha organizada por la oposición el 13 del mismo mes, que revela en efecto un proceso de reorganización y de expresión muy clara sobre un sentido en particular, y es que querido lector, son tiempos de definiciones en muchos sentidos, la oposición tuvo que hacerse valer de lo que mejor sabe hacer: mentir, sembrar el odio y el rencor, y lejos de ser su marcha una expresión de respaldo al INE, la realidad es que un importante porcentaje de los movilizados van por un odio o repudio al presidente de la república, lo cual es entendible en un plano de respeto y diferencias de pensamiento, pero al final de cuentas, es el motivo lo que hace la diferencia y justifica su entendimiento y trascendencia, los principios vaya, no somos iguales, dice siempre el mandatario nacional y no se equivoca, por un lado los muy respetables 60 mil personas que fueron el 13N, lo hicieron a base de engaños o que en ellos se ha sembrado exitosamente el odio y finalmente, no fue bajo ninguna circunstancia una marcha ciudadana, pues fue encabezada y orquestada por lo más impresentable de la política neoliberal de nuestros últimos 40 años, lo más hediondo de la derecha que va que vuela a radicalizarse.



Por otro lado, la expresión del 27 de noviembre, rasga en un parteaguas de lo que ya es un punto de inflexión en nuestra historia, la movilización de, en mi concepto, más de 2 millones de personas en la Ciudad de México, tuvo como fundamento un solo principio: el amor a un liderazgo de época que se encontró con un liderazgo que ya lo ha rebasado, Andrés Manuel López Obrador por un lado y el pueblo de México por otro, fue el encuentro más importante y representativo de esta revolución pacífica de las conciencias, el principio de todo fue el amor a México, y ahí estriba otra diferencia en las marchas, la actitud, mientras que la del 13N fue parca, tensa y falsa, la del 27N fue un auténtico carnaval de alegría, la actitud de los manifestantes era evidente en cuanto al sentido de su expresión, la propia permanencia fue expresión pura de respaldo a una causa, y el momento de la mejor fotografía en los últimos 100 años, fue avasallador, nadie, absolutamente nadie en los últimos 100 años de los presidentes de México había podido hacer eso.



Sin embargo, esta circunstancia les permite justificar su mezquindad, su egoísmo y su deshonestidad, hasta convencerse a sí mismos – y es aquí donde se presenta una evolución de su deshumanización- de que se tratan de virtudes en sus personas y en sus causas, transformándolos en infelices, clasistas y críticos vacíos, que siempre están tratando de hacer menos a los demás, excluyendo a todos y todas y haciendo lo posible por destruir a todos, más aún cuando van en contra de sus anti valores.



Somos una generación afortunada por lo que estamos viviendo, y tal vez a algunos no nos toque ver el final de esta empresa, pero lo vivido tendrá eco en la eternidad como cualquier lucha social que hoy recordamos. El mapa de la historia nos puede poner a la izquierda o muy a la derecha radical como ocurre ahora, pero el corazón nos definirá siempre, y su mensaje es muy claro, siempre está del lado izquierdo.