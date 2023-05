La guerra contra los ministros

La rabia reciente de este gobierno contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es porque con argumentos válidos y apegados a la ley anularon la primera parte de su llamado Plan B y recurrieron a lo que mejor le sale: amenazar, lanzar mensajes de odio y descalificaciones para intimidar a los nueve ministros que votaron a favor de invalidar su reforma electoral.



De esa manera, la semana pasada nueve votos a favor, la Corte invalidó la reforma a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidad administrativas, impulsadas desde la presidencia de la República, acto seguido, el Presidente de la República, desde su púlpito mañanero amenazó con enviar una reforma para atacar al Poder Judicial y recurrir al juicio político de los ministros.



Sin duda el inquilino sexenal es asiduo a atacar y querer destruir de tajo lo que le estorba y a quienes él llama sus “adversarios”, esta vez su amenaza busca desestabilizar a uno de los poderes de la nación, y a través de la provocación y sus mensajes de odio, quiere vender la idea de que llevará a juicio a los ministros de la Suprema Corte, cuando él sabe que eso es imposible y no está en sus capacidades.



Con su talante autoritario y como fiel seguidor y partidario de los dictadores, Andrés Manuel López Obrador emprendió una guerra y quiere proceder contra la institución y los encargados de defender la Ley y la democracia de este país.



El inquilino sexenal ahora se ha ensañado con los ministros y tal como lo hizo con los consejeros del INE, ahora exhibe a quienes integran la Corte, acusándolos de tener gastos excesivos, recursos no comprobables, cuándo él no ha explicado los contratos “amistosos” de sus hijos, el sobrecosto en sus obras insignias, y los sobres de “recaudación” que hicieron sus familiares y personal de su gabinete.



Ahora deja en manos de los legisladores de su partido y aliados para que emprendan la campaña de abrir un juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en plena y clara venganza a las nueve personas que anularon la posibilidad que Morena instaurara su dictadura.



Así como las cuentas oficiales de este gobierno vengativo exhibe lo que gana un ministro de la Corte, así debería explicar en cómo aplica los recursos públicos, cuánto les cuesta a los mexicanos que él viva en un palacio, cuánto recurso lleva invertido la refinería Olmeca en Dos Bocas, cuánto se ha gastado el Tren Maya, y cuánto se gastó y lleva perdido el AIFA.



Morena vuelve hacer uso de su amago golpista y ahora persigue a quienes juraron respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, antes de obedecer los caprichos y la voluntad de una persona, la misma que con sus actos, cada día está violando el mismo juramento prestado al asumir la Presidencia.



El jefe del Ejecutivo olvidó también sus juramentos y promesas de campaña de respetar la división de poderes y actuar bajo toda la transparencia, pero un día sí y el otro también transgrede la norma que rige su trabajo y se convirtió en el máximo verdugo de la Constitución.