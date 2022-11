La guerra se tendrá que extinguir

Al haber focalizado el peor conflicto armado a los pies de Europa, es competencia de todo el gobierno ruso, y sus altos funcionarios el evaluar una salida digna al desastre provocado.

La delgada capa que aún no se rompe es la frontera ucraniana, ésta capa actúa como una división visiblemente invisible entre los ejércitos europeos y el enfurecido "Oso Ruso". Lo cual nos remite a un conflicto genocida, que justificado o no, no ha podido alcanzar algún acuerdo de tipo diplomático entre las diversas partes involucradas, así hoy somos muy conscientes de el elevado precio que nos factura a toda la humanidad tal conflicto, desnudando los peores rasgos de los bandos involucrados, aunque cada cual sea libre de expresar un apoyo de mera simpatía ideológica para unos u otros grupos de combatientes.

Una guerra ideologizada, es un conflicto monotemático, en el cual los malos son los fascistas, los buenos los pro comunistas, y los peores son los injerencistas. Las declaraciones de señor Vladimir Putin son y denotan a un hombre desesperado, rechazado desde el interior de su amada patria, y lo que prometía ser una excursión de verano, se ha venido complicando cada día más y más.

Las guerras tienen un tope, y éste radica en el interés de supervivencia económica de las naciones, al arrancar tal conflicto, son los rusos los que llevan al mundo a un precipicio preconcebido, pero que ya empieza a ser muy cuestionado por la China actual, ya que los chinos dependen del libre comercio, y del flujo de capitales hacia occidente, y que verán retrasados los planes de expansión económica aquellos simpatizantes del señor Putin.

El joven groseramente obeso, con cara de niño juega con sus juguetes nucleares, y Kim Jong-un en Corea del Norte, actúa en reciprocidad al terror y el miedo que él mismo lleva por dentro, ello por si en dicha escalada armamentista decidieran sus generales el simplemente quitarlo del poder, y por supuesto que ya cuentan con un sustituto a tan carismático líder. E igual pasa en Rusia, y bien lo sabe Vladimir Putin, que él no es indispensable en caso de seguir prolongando el conflicto actual, ya que la diplomacia rusa pareciera una copia de la otrora Gestapo, es decir la policía secreta y aniquiladora en los tiempos de Adolfo Hitler, otro empecinado que usó y abusó de las masas populares –sin forma- tal como él definía a su pueblo, es decir que la plasticidad la ejercía él y su pandilla elevada al poder del tercer Reich.

Iniciar una guerra es lo más fácil, cualquier pretexto es bueno para prender la mecha del descontrol, aunque aquí son los intereses económicos los factores predominantes, cabe mencionar que cada día que pasa se gastan miles de millones de dólares, y se seguirán acumulando hasta el tope de la misma guerra.

Hay más países independientes que tienen origen ruso, pero se evita el conflicto con ellos, debido a la economía de guerra, ya que han topado con un hueso durísimo de roer. Será un cambio radical para toda Europa, principalmente en las fuentes de abastecimiento energético, donde se asfixia el vendedor ruso y se cubre con un cobertor muy delgado al viejo continente. También es cierto que hay una guerra informativa, pero ello no representa que cualquier bando sea hijo de la madre de la caridad. Deben sentarse a platicar, abrir el diálogo, evaluar los posibles acuerdos, en el cese al fuego. De no ser así, quizá veamos la fatal caída de Vladimir Putin a manos de sus propios generales.