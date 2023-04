La hermenéutica analógica es la propuesta de Mauricio Beuchot Puente, filósofo mexicano y adscrito al IIF-UNAM. Desde hace ya varios años viene proponiendo la hermenéutica analógico-icónica para salir de la situación entre la lucha de las interpretaciones, sobre todo las que tienden a la literalidad y las que tienden hacia la metaforicidad.



Su propuesta tiene acercamientos a la de otros filósofos, con los cuales dialoga, algunos de ellos son: Paul Ricoeur, Gianni Vattimo, Maurizio Ferraris, Andrés Ortiz-Osés, entre otros.



La hermenéutica analógica se ejerce en la tensión, no consiente ni al univocismo ni al equivocismo, sino a su sentido analógico. Ni da lugar al sentido unívoco, a lo que tiene un solo significado, ni a su sentido equívoco el cual de tantos sentidos que tiene se lo va perdiendo o diluyendo. Y es que nuestra situación actual tanto en el campo de la filosofía como de la realidad sociocultural tiende a esta situación, algo muy parecido a lo ocurrido en los primeros siglos del cristianismo en el que encontramos dos escuelas que cultivan la hermenéutica, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. La primera de ellas privilegiaba el sentido metafórico, mientras que la segunda el sentido literal.



En nuestra condición actual nos hace falta aprender del sentido de la sutileza que cultivaron los escolásticos, una virtud que cultiva el intérprete, algo que se alcanza con la paciencia, con el hábito que reitera una y otra vez hasta alcanzar lo más posible el sentido, sobre todo el que nos ha dejado el autor en su texto. Y esto lo encontramos empobrecido en una época que pregona la muerte del autor, del sentido, de la razón, de los símbolos vacíos, todos ellos tan necesitados de resignificación. Nos hace falta un diálogo que restaure el sentido de la tradición con el cruce con el presente, ni sola tradición ni innovación del presente que rechaza lo pasado por el solo hecho de ser pasado. Es la oscuridad del presente como afirma Giorgio Agamben lo que nos permite colocarnos en una posición que no se deja llevar por las luces de la época, pues sólo quien se deja interpelar por las sombras podrá encontrar algo de luz.



Habitamos el claroscuro, es un momento presente lleno de contra-dicciones, de paradojas, de oxímoron, un momento como muchos otros quizás, pero somos nosotros quienes tenemos el reto de interpretar y salir de esta situación en la que los poderosos salen ganando, pues es su visión del mundo lo que suele predominar. Con una hermenéutica analógica podríamos ayudar a complementar de manera dialógica una visión más integrada, de elementos diferenciales, de aspectos marginales, pues regularmente la visión del pobre o del menos favorecido es la que no participa de ningún juego, ni del político, ni del educativo, etc., son ellos los que esperan un pensamiento y una actitud que los incorpore, haciéndolos visibles en un mundo que los invisibiliza.



*Facultad de Filosofía UV