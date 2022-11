La Homofobia no para con la Vejez

México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con mayor índice de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, es importante mencionarlo ya que, sin importar la edad, la comunidad de la diversidad sexual es señalada, estigmatizada y perseguida hasta en la vejez. Es un hecho que las personas adultas mayores enfrentan distintas formas de violencia y abandono, pero en las poblaciones LGBTTTIQ+ éstas se agravan.



El envejecimiento es un proceso común a todas las personas, comienza al nacer y culmina al morir. Es un proceso permanente, progresivo e irreversible, dinámico, diferencial, etéreo e individual. En esta etapa de la vida, las brechas de desigualdad son el principal enemigo; el Estado no ha dado respuestas efectivas para atender a este sector de la población generando el problema generalizado de que, cuando se hace referencia a medidas que favorezcan a las personas adultas mayores predominen bajo un enfoque asistencialista.



De acuerdo a INEGI y CONAPO, en México hay aproximadamente 14.5 millones de personas adultas mayores, de los cuales, el 3.9 % pertenecen a poblaciones diversas, 500 mil aproximadamente, cifras de reflexión porque indican que hay más personas adultas mayores que menores de 15 años. Para el 2050 se estima que las entidades con mayores cifras serán Ciudad de México (32.1%), Estado de México (24.3%) y Veracruz (24%).



Si bien la esperanza de vida ha crecido, no se puede decir lo mismo de la calidad de vida, ésta no se asocia con un desarrollo integral donde el acceso a servicios de salud, empleo y vivienda prácticamente es nulo.



Por ello, es de suma importancia visibilizar la existencia de las personas adultas mayores LGBTTTIQ+ debido a la fuerte discriminación, violencia y exclusión social en distintos momentos de su vida. Tuvieron que enfrentar una serie de situaciones que originaron marginación así como desigualdades que han empeorado su situación de vejez sin tener derecho a un envejecimiento digno, libre de violencia.



La exclusión familiar, patologización médica, estigmatización religiosa, rechazo social, discriminación múltiple, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual son los principales factores que generan falta de oportunidades laborales y económicas. A esto, se suma la persecución y criminalización de instituciones policiales y de procuración de justicia.



“Pensé que con la edad, la discriminación y homofobia hacia mi persona terminaría, no fue así”, me comentan amistades que entraron a esa etapa de la vida, la mayoría sin empleo estable, sin vivienda, el único acceso a salud es en las cadenas de farmacias donde no hay especialistas, nulo acceso a los programas sociales actuales, presentando serios problemas psicoemocionales por el rechazo y abandono familiar así como la muerte amistades y seres queridos.



Se debe asumir la deuda histórica con las poblaciones diversas aceptando la responsabilidad individual, social, del Estado y Legislativo para generar una nueva cultura de respeto para transformar espacios y relaciones sociales libres de todo tipo de violencia y discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género.





**Maestro. Activista.