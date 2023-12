La hora del intercambio

Con datos del Banco de México (BM) a diciembre del año dos mil veintiuno los mexicanos dimos 508.1 millones de tarjetazos en tiendas físicas, compras en línea y otros, lo que significó un aumento del 26% con respecto a diciembre del año 2020.

Para diciembre de 2022 las compras a tarjetazos superaron la cifra anterior, pues tan solo en un día, el 31 de diciembre de dos mil veintidós se registraron 20 millones de tarjetazos.

Tan cerca como estamos de las fiestas más familiares del año como lo son la Navidad y el Año Nuevo, ya comienza a notarse preocupación y estrés por el hecho de no saber qué regalar a los seres queridos.

La llegada del aguinaldo y ese marco de felicidad y paz que nos regala esta época del año incentivan desde luego, el deseo de dar un pequeño detalle u obsequio a modo de ofrenda, reconocimiento o cariño que profesamos a los más cercanos.

Por otro lado, es indudable que este año estamos más apretados que nunca en gastos y compromisos pendientes por pagar, y a “media cuadra” de la cuesta de enero, que traerá sus propios retos como cada año.

Por eso es importante considerar o reconsiderar el mejor uso que podamos dar a nuestro dinero en estas fechas, recuerdo un comercial de hace algunos años que recomendaba regalar amor. No es una mala idea.

¿Cuáles son los mejores regalos que hemos recibido de parte de nuestros seres queridos en estas fechas?, quizá no haya sido algo material verdad; o quizá sí, pero no algo tan costoso sino un pequeño detalle de gran utilidad para resolver alguna labor cotidiana o algo que nos facilite la vida.

Pero quién no recuerda el tiempo acompañado de una buena y amena plática familiar, de esas en donde se revelan y se resuelven conflictos y rencores pasados, que nos regalan verdadera paz, no para estas fechas, no para el próximo año, sino para todos los años que nos queden por vivir.

Cuántas veces nos acercamos en serio a nuestros padres, a nuestros hijos, para conocerlos, para saber más de ellos, de lo que les gusta o les hace falta. No será por eso, que a veces no sabemos ni qué regalar; o lo que regalamos no les gusta o no les sirve.

No es acaso esta época de receso laboral la que tenemos que aprovechar para celebrar en sí la vida con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la renovación de los sentimientos más limpios y francos en nuestro corazón para culminar el año dando gracias por todo lo vivido con la promesa de valorar aún más lo que tenemos.

¿Entonces? Demos valor a esos momentos, a la oportunidad de estar en vida, y en salud para poder festejar un fin de año más, y qué mejor si se tiene la posibilidad de estar con la familia.

Si vas a gastar que sea para resolver compromisos o sea para liquidar las deudas que ya se tienen, no hay comparación con el sentimiento de libertad que te da el saber que ya no debes y que ya no estarás sujeto al pago de una atroz mensualidad.

Y si no te alcanza, por lo menos, el abonar a esa deuda, para estar más cerca de la meta final. Practica hacer una lista de todas las cosas que deseas adquirir, y luego a un lado, pregúntate si son objetos que verdaderamente necesitas o no.

Verás que en su mayoría en realidad no necesitas de tantas cosas para verte bien o ser feliz; entonces reduce la lista a lo necesario. Todo aquello que te dé tranquilidad es indudablemente una buena elección.

No olvides incluir en esa lista tu revisión anual de salud, ese que año con año vamos dejando en lista de espera, y que este año, ya no debe esperar más, para evitar complicaciones.

También es la época de la renovación de pólizas de seguros, estos siempre son importantes tenerlos al día, para evitar cualquier imprevisto. Un paseo familiar o viaje corto según el presupuesto, es algo que toda la familia disfruta y en donde siempre se puede cooperar.

Algún detalle de mantenimiento de la casa o terminar de pagar las escrituras también suele estar entre los pendientes del año. Y reservar lo de la Rosca de Reyes o el regreso a clases por favor no lo deje fuera. Los créditos rápidos y los empeños no son una buena opción para empezar ningún año.

