La ignorancia, el primer enemigo a combatir

Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, reza el dicho popular y así fue la crónica anunciada de un proyecto malogrado por la errónea concepción de lanzarse al precipicio sin una línea de vida de protección.

Cuando se le abrían los caminos al oficialismo, se cayó como una torre de naipes el castillo de la simulación que representaba el proyecto de Samuel García. Como se puede calificar lo que hemos vivido y, por supuesto, padecido en el ámbito político de nuestro país.

Es muy difícil no traer a cuento aquella información que, como toda la frase popular, resumen nuestra perplejidad y el origen de la risa involuntaria: cuando expresamos que no sabemos si la reacción más lógica sea reír o llorar, nos encontramos ante una disyuntiva que, al final de cuentas, nos ha permitido contemplar una puesta en escena en la que se conjugaron, con cierta ironía el humorismo y la comicidad, el absurdo y el calamitoso sufrimiento.

Y, en efecto, al pensar en el mundillo político que nos ha tocado padecer, todo resulta insuficiente.

De no saber qué es real, uno podría pensar que se trata de un guion inspirado en la imaginación de Alessandro Scarlatti u otro compositor de la ópera bufa napolitana.

Y la gran lección de esta candidatura fallida es que las instituciones judiciales fueron el solitario dique que impidió que las cosas se dieran al gusto y antojo del gobernador de Nuevo León. Si como país perdemos ese freno, quedaremos totalmente a merced del poder unipersonal.

Un espléndido Al Pacino al final de esa gran película que fue El abogado del diablo, cuando asiste al derrumbe del personaje que escenifica Keanu Reeves, le dice que "la vanidad, es sin duda mi pecado favorito, el más básico, el narcisismo es la droga más natural". La vanidad ha destruido en apenas unos días a Samuel García, que al momento de escribir estas líneas ha perdido la candidatura presidencial de MC.

Samuel García, como niño berrinchudo quiso comer pinole y chiflar a la vez el resultado ha sido un fiasco y un ridículo. Es populista de una estirpe distinta, es polarizante y simplista: habla de la "vieja política". Vive para y por los likes.

Es dicharachero: se autodenomina "el nuevo", el de las nuevas ideas, nuevas inversiones, y presume que gracias a él existe el "nuevo Nuevo León" hecho, afirma, en tan solo dos años.

Es megalómano: dice que durante los 10 días que estuvo de precampaña "tembló el sistema".

Desafía a las instituciones: en los últimos días evadió mandatos de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. Pobre Nuevo León, tendrá varios años de un gobierno distraído.

Un sistema democrático sólo es fuerte en la medida en que se respeten sus contrapesos, reglas y procedimientos, al margen de los intereses de los gobernantes. La delicada arquitectura de todo régimen constitucional descansa en un equilibrio entre poderes que no se puede alterar impunemente.

En otro contexto, los caminos de la vida nos suelen conducir por dos tipos de viaje. Tal vez tres.

Aunque el tercero no sé si cuente como tal, porque es el de la mediocridad. Y ese, si llega a zarpar nunca llega a ningún destino.

De los otros dos, uno está lleno de peligros, desesperación y muerte. El otro, de aventuras y asombros. ¿Por cuál nos conduce el destino? Depende de circunstancias. Pero también de actitud.

Esos caminos chocan. El mundo puede ser cruel e indiferente. No le importa si mueres. Me he dicho que cuando conozca a Dios, le preguntaré por la insensata indiferencia que existe en esta tierra.