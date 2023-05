La importancia de las elecciones de junio próximo

Las elecciones de junio próximo, a pesar de ser estrictamente regionales, tienen un gran impacto dentro de la política nacional y pueden definir un ánimo aún más belicoso del presidente y de sus seguidores. Frente a este escenario, la sociedad mexicana en general observa en Coahuila y en el Estado de México cómo los ciudadanos no elegirán simplemente entre candidatos de alianzas partidistas, sino que se enfrentan la decisión fundamental de optar entre apoyar a la democracia o darle su voto a la consolidación de un autoritarismo que se revela desnudo en el ámbito federal.



La polarización alentada desde Palacio Nacional, con esa retórica anacrónica de conservadores contra liberales o la venenosa disyuntiva de “fifís o chairos”, es en realidad optar por el avance de las libertades y en la progresividad de los derechos humanos o permitir el avasallamiento de nuestras garantías individuales y sociales y el retroceso en las instituciones democráticas.



Es importante reconocer que las divisiones tradicionales entre partidos de izquierda y de derecha siguen siendo relevantes en muchos contextos políticos. Sin embargo, la dicotomía entre democracia y autoritarismo plantea un desafío fundamental para la salud de los sistemas políticos modernos. En lugar de centrarse únicamente en las políticas y propuestas de los partidos, los ciudadanos están cada vez más preocupados tanto por las capacidades como por el talante democrático o autoritario de los candidatos.



El surgimiento de líderes autoritarios y movimientos populistas en diversas partes del mundo ha generado una discusión intensa en torno a esta cuestión. Estos líderes y movimientos no se adscriben claramente a la izquierda o a la derecha en términos de su ideología, sino que se caracterizan por socavar las instituciones democráticas.



Esto ha llevado a una mayor volatilidad electoral y a la emergencia de nuevos actores políticos que desafían la clasificación convencional de izquierda-derecha. Algunos críticos argumentan que esta fragmentación puede abrir la puerta a la llegada de líderes o movimientos autoritarios que aprovechan la incertidumbre y la polarización para avanzar en su agenda política, como esos personajes nacionales en los que usted está pensando.



Si yo fuere mexiquense, votaría por Alejandra del Moral que es una mujer valiente que tiene valor y valores. Si fuera coahuilense, mi apoyo sería para Manolo Jiménez. Ellos cuentan con el liderazgo político y la solvencia ética para combatir al autoritarismo de Morena que ha demostrado que su corrupción equivale a la pérdida de vidas y al empobrecimiento de las familias. La estadística indica que como veracruzanos, es muy probable que tengamos amigos o familiares en el Estado de México y/o Coahuila.



Muy respetuosamente, estimados lectores, les solicito que hablen con ellos para convencerlos de que voten por Alejandra y por Manolo. Aunque no podamos votar, participemos en el debate electoral de esos estados, porque una delincuente electoral como Delfina, que pidió moches a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, no puede ser una buena gobernadora. La peor secretaria de Educación que pudimos haber tenido en la pandemia, con los escandalosos rezagos de los niños y jóvenes, no puede ser una buena gobernadora.



Es claro que Delfina palidece ante una mujer preparada y con liderazgo como Alejandra del Moral, por ello pidió blindarse en un debate a modo. En Coahuila, la única opción de progreso es Manolo Jiménez porque en su trayectoria cuenta con experiencias exitosas de gobierno, como representante popular y como integrante del gabinete estatal. Tanto los mexiquenses como los coahuilenses, saben que Morena es el cambio que destruye, por eso la capacidad, experiencia y honestidad de Alejandra y de Manolo son la mejor opción para ser gobernadores.



@lorenapignon



*Diputada federal. PRI