La importancia del 8M

Cómo cada 8 de marzo, las mujeres estamos listas para visibilizar, masivamente, lo que nos preocupa y nos ocupa. No es una simple fecha en el calendario. No es tampoco un día para que nos feliciten por haber nacido mujeres.

Es un llamado a la acción para frenar la violencia contra nosotras en todas sus formas; para derribar los techos de cristal; para construir una sociedad verdaderamente equitativa.

Detrás de cada dato duro, hay una niña, una mujer víctima. El INEGI, por ejemplo, reportó que 41.8% de las mujeres de 15 años y más manifestó haber vivido alguna situación de violencia en su infancia; es decir, antes de haber cumplido 15 años.

Si ese dato no le incomodó, entonces las mismas cifras oficiales revelan que 70.1% de nosotras hemos padecido al menos un incidente de violencia a lo largo de nuestra vida, siendo la más frecuente la psicológica con 51.6%, pero seguida de la sexual con 49.7 %. Ojo: 40% de las adolescentes ha sufrido algún tipo de violencia sexual.

A muchos les indignó que Francia se convirtiera hace un par de días en el primer país en establecer en su Constitución el derecho a abortar. Y no, no es una invitación a las mujeres a hacerlo; ninguna mujer lo desea, pero solo estando en los zapatos de quien toma esa decisión es como se entiende. Por eso, insisto, no son solo números, tienen rostro, nombre y apellido, así como seres queridos.

En México somos, hasta el último censo, 64 millones 540 mil 634 mujeres. Somos mayoría, pero muchos hombres quieren tomar las decisiones que solo nos compiten a nosotras, decirnos cómo vivir, expresarnos; qué hacer y qué no hacer; ya encarrerados, no conciben que una mujer gane igual que ellos.

El 8M es pues un llamado a romper los micromachismos para cambiar comunidades, ciudades y estados; para reestructurar nuestra sociedad. No es una tarea de un día, ni de una semana; Es una lucha que nos competimos a todas y todos, sin importar a qué nos dedicamos.

Lo he dicho y lo reitero: como diputada tengo un doble compromiso por hacer de Veracruz un lugar más seguro y tranquilo para todos. El primer compromiso es como mujer porque, así como lo hicieron nuestras antepasadas, hoy nos toca a nosotras seguir pavimentando el camino para todas las que vienen atrás.

Mi grano de arena son las iniciativas presentadas hasta ahora, como la Ley Monse para sancionar a quien encubra a un feminicida o la reforma nuestro Código Penal para que el acoso callejero sea considerado delito.

Así que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no dejemos de alzar la voz, porque unidas somos más fuertes: porque es momento de las mujeres.

@AniluIngran

*Diputada local del Grupo Legislativo Mixto Por Amor a Veracruz Verde