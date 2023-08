La importancia del trabajo de gestión

Sí. Las y los diputados locales impulsamos leyes y reformas, aprobamos presupuestos, pedimos cuentas al Ejecutivo estatal y a los ayuntamientos, pero también somos un puente entre las autoridades y usted ciudadano.

El trabajo de gestoría es igual de importante, al menos para mí, porque podemos ayudar a destrabar muchos problemas por la representatividad que ustedes mismos nos dieron. A lo largo de mi trayectoria política he podido constatar el peso que tiene esta labor para ayudar a cambiar la vida de las personas. Hoy, en estas líneas, les quiero dar unos cuantos ejemplos.

Muchas veces, quienes hemos vivido siempre en entornos urbanos, no valoramos la importancia que tiene un camino rural para los habitantes de las comunidades. Que se encuentre en buen estado no solo mejora la comunicación, reduce los tiempos de recorridos, sino que favorece el traslado de mercancías, combate la desigualdad y hasta salva vidas.

Hace unos días recibí, en mi oficina del Congreso local, a un grupo de agentes, subagentes y comisarios ejidales de San Andrés Tuxtla, quienes, acompañados por el regidor Omar Martínez Aranda, me pidieron intervenir para construir 17 caminos rurales en la región. Por supuesto que no dudé en atender al llamado y, aunque ya personal de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) los recibió y se comprometió a un recorrido en la zona para verificar cuáles proyectos son viables, seguiré muy atenta todo el proceso.

Pero también, como diputada local, me he acercado al Servicio Nacional de Empleo para conseguirle trabajo a personas que urgen de uno; ante la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para revisar temas relacionados con terrenos, construcción y equipamiento de escuelas; ante Turismo y, por supuesto, Salud y he de decir que en estas dependencias he encontrado siempre puertas abiertas y disposición por encontrar soluciones juntos.

Por eso, como les decía al inicio, para mí la gestión ha sido un pilar en mi trayectoria y busco todos los días ser una representante cercana a la ciudadanía. Lo reitero: mi oficina siempre ha sido un espacio abierto para recibir a quienes buscan soluciones a los problemas que afectan a su comunidad, a su municipio y al estado.

Las y los diputados debemos ser gestores sociales, por eso la gente nos eligió, debemos de tocar puertas para que el beneficio llegue por igual a todos los rincones del estado.

Mientras sea representante popular, mientras sirva a los veracruzanos, seguiré la misma fórmula: la escucha y la acción para alcanzar logros concretos, para impulsar un cambio positivo en Veracruz. Gestión es voluntad y suma.

@AniluIngram