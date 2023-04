La infidelidad no tiene género ni clases sociales. Es el desahogo emocional, es una válvula de escape a la acumulación de estrés, costumbre, manipulación, ansiedad, maltrato, indiferencia a las rutinas diarias del matrimonio, pero sobre todo a la falta de pasión, atención, respeto y tolerancia, eso dicen los estudiosos del tema. Robert Weiss, terapeuta sexual y director sexual de Recovery Institute en los Ángeles California, señala que los estudios arrojan que del 10 al 20 por ciento de las parejas hombres y mujeres están comprometidos en una relación monogamia, serán infieles a su pareja en algún momento.



Culturalmente en occidente es más justificable que un hombre sea infiel, incluso es visto como un “semental” en México desde la antigüedad el hombre infiel es un “machito” un carita, un casanova, el aventurero de la familia, conquistador, mujeriego y nadie le dice nada, al contrario es solapado por la propia madre y padre, amigos y familia, hasta tiene hijos fuera del matrimonio, infidelidades descaradas y comprobables.



Pero si hablamos de la infidelidad de la mujer, por el contrario es mal visto, es una buscona, es una calentona, fácil, loca, depravada, cascos ligeros, zorra, golfa, una puta y es muy difícil que una mujer infiel sea apoyada por su propia familia, y me pregunto ¿dónde está la igualdad de género? pero se han pensado ¿por qué una mujer llega a la infidelidad?, puede ser porque así es su naturaleza, por necesidad emocional, la mujer también necesita, amor, cariño, atenciones, que le hablen bonito, necesita… pasión, reconocimiento, pero sobre todo respeto.



Hay algo grave, entre las parejas, permitir que entre la indiferencia y la violencia son máquinas devoradoras, en una relación y eso de estar escuchando gritos, humillaciones, reproches, terminan con el respeto y el poco o mucho cariño que existía.



Hoy tocaré un tema delicado, ya que algunas mujeres les incomodará el título, pero si no es bien visto por la sociedad. También es verdad que existen mujeres, que sienten, sufren lloran, que son grandes seres humanos y que desafortunadamente nadie las comprende, son criticadas, por la comunidad, en el trabajo, por los amigos, compañeros y hasta por sus propios familiares, también es cierto que tu labras tu propio camino, eres arquitecto de tu propio destino y que finalmente eres la o el que eliges.



Hablando con la verdad como siempre lo hace su servidora, es un tema conocido por todos y en ocasiones hemos participado, ya sea conociendo el tema, criticando o mejor digamos, comunicándolo. Y lo comento, ya que si el hombre tiene una amante, hasta porras tiene y no es mal visto, pero… si una mujer lo tiene, es crucificada por así decirlo. Estas mujeres son juzgadas, señaladas y condenadas al desprecio de la sociedad, y lo triste es que es más por las propias mujeres, y no existe algo que apele a favor de ellas.



Las mujeres son juzgadas y señaladas que son infieles por conveniencia económica y no siempre es así, hoy los hombres que se prostituyen estando casados o con pareja y no son juzgados, se relacionan con mujeres exitosas, con poder, porque los ayuden por una recategorización para su jubilación, porque les compran ropa, camisas chamarras, pagan las cuentas del restaurant, se dan cuenta que las mujeres tienen casas y una buena pensión ese tipo de hombres buscan a mujeres de edad adulta, porque saben que están vulnerables, de esa manera las pueden manejar.



De acuerdo a los especialistas una infidelidad nunca se supera, después de haber sido descubierta crece la duda, y la pareja empieza a vivir un infierno. La infidelidad muchas parejas la perdonan, pero jamás la olvidan.



