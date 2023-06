La justicia que no llega

La justicia que llega tarde, ya no es justicia o lo que es lo mismo: poca justicia, mucha desigualdad. En México existe es un aparato de justicia incapaz de procesar casos, significa que estamos en una situación en la cual no existe la capacidad interna de generar una verdad legal, que pueda convertirse en un terreno de verdad necesaria para las personas que claman justicia.



Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana a nivel nacional de INEGI, en marzo de 2023, 62.1 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad de origen, a pesar que el discurso del gobierno federal que la percepción de inseguridad bajo del 88 % en 2018 a 62% en marzo de 2023, la misma encuesta refleja que el tamaño de la impunidad es impresionante, el 93.60 % de los casos no se denuncian, 6.40 % de los casos son denunciados y solo el 0.90% fue resuelto.



En Veracruz, el 92.80 % no son denunciados, 7.20% fueron denunciados y solo el 0.23 % fueron resueltos, triste realidad se vive en la impartición de justicia si a eso se les suma a estas cifras, la baja confianza que reportan la ciudadanía hacia los ministerios públicos y fiscalías estatales, solo el 10.3% de las personas dice confiar en estas instituciones.



Estas cifras se deben al colapso del sistema de justicia mexicano y Veracruz no es la excepción. El grado de insatisfacción y amargura, de ver que no importa qué hagas se siente como si a las autoridades no le interesas, pareciera que no quisieran que las personas denuncien por los malos tratos que reciben.



Cuando a la persona que denuncia se le trata mal o se duda de su información, se le está re victimizando y esto, por supuesto que es desalentador.



Se le está haciendo revivir una situación traumática en lugar de recibir un acompañamiento sólido y amable que podría facilitar en sí el proceso de investigación.



Un vicio marcado de la justicia en México es que la investigación para esclarecer los crímenes no se centra en llegar a la verdad, sino en encontrar a un culpable acentuando la crisis de impunidad en el país donde el sistema de justicia mide sus resultados por número de detenidos.



El problema del sistema fallido de justicia no se debe a la falta de dinero, pues lo que refiere al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), tuvo un aumento de 798 millones de pesos. Pasó de 7 mil 988 millones aprobados para 2022, a 8 mil 786 millones de pesos en 2023.



Resolver la crisis de justicia en México exige crear contrapesos legales y sociales para vigilar el servicio público. Establecer fiscalías especializadas que investiguen casos diferenciados por razón de género o discriminación por homofobia.



La sociedad civil también tendría que ayudar a la renovación del sistema de justicia para evaluar y dar seguimiento a las políticas de seguridad pública, órganos ciudadanos que vigilen el desempeño de la policía y que puedan tener autoridad en las reuniones de los consejos estatales, regionales y nacionales de seguridad, así como el diseño de una política preventiva eficaz sustentada en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos, sería un paso importante.



*Maestro. Activista.