La larga lucha

Desde noviembre, la sociedad civil ha ido encabezando la iniciativa política en México. Y en política, no olvidarlo, gana quien impone la agenda. La gran causa del último tramo del sexenio será la defensa de la libertad. Ahí se inserta la permanencia de la democracia y del INE, sin duda, pero también la independencia judicial, el equilibrio de poderes, la autonomía universitaria, el federalismo, la libertad de expresión y la igualdad de género.



De prevalecer, como hasta ahora, el imperio de la ley en esta lucha, el régimen se irá endureciendo y veremos un final convulso y acaso violento.



Hay dos fuerzas enormes confrontadas: la de la sociedad independiente que busca mantener vigente el sueño maderista—sufragio efectivo, no reelección— y el morenato que quiere que éste no sea un sexenio, sino que su mando se prolongue por décadas. En este sentido, gran ironía, López Obrador no es Cárdenas, sino Elías Calles.



Desde noviembre, la sociedad ha llevado la narrativa de los hechos.



La gran marcha del 13N, lo dije en su momento, fue un cambio de juego. Provocó la unión de partidos opositores, la devastación de la cínica Yasmín Esquivel y la llegada de Norma Piña junto con la restitución del honor judicial, y tres manifestaciones de gran importancia: las de la defensa del INE, las del 8M y las de familiares de militares caídos.



Morena ha sido reactivo. La desesperación lo llevó a el plan B y luego el C. Convocó a su propia manifestación y ahí sentenció: “Hagan lo que hagan no nos iremos”.



La suerte está echada. El Plan B y el C morirán en la corte, el plan B no sostiene ni siquiera el análisis de forma, que lo invalida de plano: la prisa abyecta por aprobarlo, ya no sólo sin cambiarle una coma sino sin leerlo, hizo que se brincara todo el proceso legislativo. El plan C viola abiertamente la Constitución por ser los nuevos consejeros políticamente militantes. Vendrá una elección de Estado y la tentación de dar un golpe autoritario.



La valentía de la sociedad lo doblegará. Ya somos millones activos y cada día seremos más. Sin el control de la agenda, el régimen muestra su pequeñez, su vulgaridad y su vena autócrata. Será una larga lucha. Pero no tengan duda, si seguimos sumando, si nos mantenemos alertas, si participamos, venceremos.



@fvazquezrig