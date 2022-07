La ley Monse no aplica para el caso Marlon B

Las leyes para las mujeres avanzan y deben de evolucionar, pero sin llegar a la inconstitucionalidad. Usando mis derechos que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanas, articulo 1, 6, 7 y 8. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expreso lo siguiente: El feminicidio de la joven Monserrat B.R. De 20 años, fue golpeada brutalmente por su novio Marlon B.F. Los hechos ocurrieron en el ´Puerto de Veracruz, cuando asistieron a un bautizo de la familia de Marlon, posteriormente se fueron a casa de Monserrat, aproximadamente las 7.30 pm. Del 17 de abril del 2021, los padres de Mose recibieron una llamada de los papás de Marlon que su hija se encontraba en el hospital, al cual se trasladaron, los médicos indicaron que su hija había sido golpeada de manera brutal, presentaba fractura de cráneo, cuello y brazo.

Los padres de Marlon ya no se encontraban en el hospital habían dejado a Monse y un Boucher. El 19 de Abril los familiares de Monse, piden ayuda a través de las redes sociales para dar con el paradero de Marlon B. Ya que con la ayuda de sus padres había escapado y lo señalan como el agresor, las activistas y feministas se unen para apoyar a la familia de la víctima. 23 de Abril muere Monse antes señala a su agresor a Marlon B.

El 27 de abril la hermana de la víctima señala en sus redes sociales que los padres del agresor le negaron los primeros auxilios a su hermana y que ayudaron a Marlon a escapar, las activistas y feministas meten presión social y se manifiestan en los negocios de la familia del presunto y hacen pintas. 30 de abril la fiscalía catea las casas del papá de Marlon quien en todo momento sonreía no se sabe si por nervios o seguridad. Mismos fueron detenidos por FGJ con la colaboración de la FGE de Veracruz, 5 de Noviembre 2021, hasta la fecha de hoy están privados de su libertad.

11 de mayo la fiscalía ofrece 250 mil pesos quien de información de Marlon. Existe la carpeta de investigación UIP/DCVII/FESP/1250/2021, en la fiscalía especializada en delitos cometidos contra la familia, mujeres, niñas, niños y trata de personas. Marlon Botas “N” el 3 de Junio año 2022 se entrega en las Instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Xalapa Ver. Es vinculado a proceso por el presunto delito de feminicidio en agravio de Monserrat “N” con número de proceso 387/2021.

El 2 de Junio año 2022 se presenta la Ley Monse, ante el congreso local durante la sesión ordinaria turnada a la comisión permanente y puntos constitucionales, su objetivo que sancionar a quienes encubra a presuntos feminicidas o los ayuden a huir. Reformar el artículo 345 Código Penal del Estado de Veracruz, a la letra dice: No se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos, o instrumentos del mismo o impida que se averigüe, cuando se haga por interés legítimo. Fracción I. Los ascendentes y descendentes consanguíneos, afines o por adopción. II. El cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por afinidad hasta el segundo. III. Los que estén ligados con el delincuente por amor respeto, gratitud o estrecha amistad.

Antes de dar mi opinión quiero expresar que no defiendo al presunto feminicida, ni a sus padres, tengo la información que los medios de comunicación y algunas autoridades han dado a conocer, en base a eso me baso, sí creo en la justicia, necesitamos un estado de derecho.

En caso que se diera la Ley Monse, no aplicara al caso Marlon B. Por la siguiente; artículo 14 de la Constitución Federal: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Articulo 16 Constitución Federal; Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la cusa legal del procedimiento.

1.- Con estos fundamentos los padres de Marlon son inocentes, ya que son señalados según familiares y haber ayudado a su hijo Marlon B. a escapar, huir de la justicia, no aplica ya que artículo 345. Código penal Veracruz los exime no hay delito. 2.- en caso que se diera la ley Monse, no aplica para Diana “N” y Jorge Ignacio “N” padres de Marlon, el artículo 2 de la constitución federal los protege, ninguna ley puede ser retroactiva. 3. Si brindaron el auxilio.

La ley Mose si se llega a dar, aplicara a futuro, “no en el caso Marlon B” desde el momento en que sea aprobada y publicada, y no hay efecto retroactivo.

Es importante que el estado de derecho no se vulnere, una ley no debe ser genérica y hay que establecer límites para no caer en la inconstitucionalidad, ya que con el recurso de amparo saldrían libres.

