La libertad es la condición

Convergen las posturas de los especialistas al reconocer que no somos libres. Nuestro interior anhela profundamente la libertad, la deseamos con todo nuestro ser, pero es una realidad grandísima que aún no hemos alcanzado. Sin embargo, podemos comenzar a transitar por la ruta de la liberalidad. Quien se encuentra con Cristo y reconoce el proyecto del reino, descubre que podemos adentrarnos en un proceso de liberación, pues Cristo es el gran libertador que quiere destruir las cadenas de la esclavitud, de los prejuicios, de la mentira, del pecado. Él propone las rutas de la liberación.

Jesús es muy claro, el proyecto del Reino es una propuesta que se ofrece para quien decide aceptarla en libertad. No se trata de una colonización, no es un vasallaje, tampoco una conquista aplastante; es una propuesta que se abre, como un emocionante horizonte lleno de novedad, y por su grandeza, se ofrece para quien decida aceptarlo libremente.

Es una decisión que se ha de tomar en un ambiente de libertad, pues solo una persona libre puede tomar esta firme determinación.

Jesús propone dos parábolas, una es la del constructor que hará una torre, que debe calcular si tiene el material suficiente para terminar, de lo contario, si comienza y no termina será la burla de todos.

Inmediatamente cuenta la parábola del ejército que enfrentará un batallón con el doble de militares, en las que insiste a los probables discípulos que disciernan correctamente, que revisen si tienen la capacidad de ser radicalmente discípulos.

En caso de no poder existe la posibilidad de no arriesgarse, no es una obligación ni una condición forzosa, sostiene Jalics: uno que ve con antelación que no puede dejarlo todo debe marcharse enseguida y no aspirar a ser discípulo de Jesús, pues de otro modo le irá peor que si no hubiese conocido a Jesús.

Jesús se manifiesta con un tono exigente, es preciso “venderlo todo”. El discípulo no puede tener un corazón fragmentado, un corazón con apegos no puede seguir a Jesús, se tienen muchos amores que impiden optar por el Amor. Sólo un discípulo libre, consciente, despierto y atento, dispuesto a la aventura puede seguir al Señor y ser amigo del libertador.

Es indispensable pedir al Señor su gracia para entender lo que es la vida y optar entre tantas realidades muy dignas de amor como la familia, uno mismo, y las riquezas por lo que vale más la pena, por lo más amable.