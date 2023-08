La libertad no es una licencia o libertinaje

El desarrollo solamente económico no es capaz de liberar al hombre, por lo contrario, lo puede llevar a la esclavización. El ser humano es totalmente libre únicamente cuando es él mismo en sus derechos y deberes; el principal obstáculo que el ser humano tiene para realizarse es liberarse de sus yerros y de las estructuras que le tienen atado y le esclavizan. La cultura de nuestro país ha sido invadida por tendencias pertenecientes a otros países y todo esto ha proliferado, pues cierto es que algunos países son desarrollados económicamente, pero éticamente han sido debilitados.



En México se anhela una nueva aurora para ser iluminados con la luz de la justicia, la seguridad, un crecimiento económico, mayores oportunidades para todos y, así, sacarnos de la mazmorra en donde nos encontramos. Todos somos llamados a la libertad; éste es uno de los aspectos centrales en los que quiero reflexionar, es necesario liberar a los cautivos y devolverle la libertad a los oprimidos. Masas humanas de hoy día aspiran profundamente a una libertad sin libertad, podría parecer contradictorio, mas no es así. En efecto, libertad de elección, sí, libertad interior, no. El endurecimiento del corazón del hombre impide la libertad de elección entre lo bueno y lo mejor, de ahí se deduce el carácter ilusorio de la libertad humana.



A ti te toca escoger entre lo bueno y lo malo, emprender el camino que conduce a la vida y continuar en él. Si quieres lo harás, en tu mano está mantenerte firme. Excusas podrá haber muchas, decisiones firmes y certeras, pocas. Habrá acontecimientos, circunstancias, contextos favorables o desfavorables, la decisión es tuya.



Sin duda, más de una vez has aguardado antes de decidirte, otras veces el impulso te ha ganado, pero parte de la libertad consiste en ser libre en la decisión. Romper todos los yugos es una de las formas que da soltura y libertad; así mismo, la verdad te hace libre de ataduras. La libertad de la cual hoy hablo, lejos de ser utópica o abstracta, resulta de un acontecimiento, de un contacto personal de una adhesión a Cristo. Ya no se es esclavo de los temores en la medida de la confianza.



Para mí, el concluir la libertad no es una licencia o libertinaje; todo está permitido, pero no todo me conviene, por todo ello es preciso renunciar a alguno de nuestros derechos si así lo exigen nuestros principios e ideales. Esto no es un límite impuesto a mi libertad, sino una manera excelsa de ejercerla; “la libertad es el poder, radica en la razón y en la voluntad de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello”. En la actualidad y siempre, se exige de hombres con determinación positiva en el actuar con libertad, pero ésta también debe ser buscada y ejercida en el interior del alma.



