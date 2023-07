La lógica en la política

Para los políticos y politólogos que están gastando litros de tinta para cuestionar y calificar a Movimiento Ciudadano y su dirigente nacional, de ser comparsas de Morena, y especialmente de Andrés Manuel López Obrador, tan solo por no ir con el PRI, PAN y PRD en el Frente Amplio por México, van unas preguntas que esperan respuestas en la redes sociales que aquí se anotan, para que nos den luz, dada su sapiencia y enorme capacidad en la cosa pública, es decir, que nos den unas lecciones para mí y otros, que somos principiantes.

La primera: ¿Por qué está gobernando Morena el país y 22 entidades federativas? ¿Cómo es que logró esta hazaña, a tan solo tres años de su registro como partido político? ¿Será que ello ocurre debido a los malos gobiernos del PRI, que por más de 71 años, a base de fraudes, triquiñuelas, robos de elecciones cometidas por connotados priistas, en su papel de hampones electorales, lograron mantenerse en el poder, y ya con él, empobrecieron a las masas sociales, generaron inseguridad, dinamitaron nuestra economía, devaluaron nuestro peso frente al dólar, reprimieron los movimientos sociales (médico-magisterial-ferrocarrilero-estudiantil), y crearon una casta privilegiada de multimillonarios que se apoderaron de las empresas públicas, en amasiato con los diputados y senadores del PAN?

La segunda: ¿Seré que por ese hartazgo en la sociedad mexicana, y gracias al populismo de derecha de un sujeto llamado Vicente Fox, las mayorías repudiaron en las urnas al PRI, por inútiles en la función social de impulsar políticas públicas que generaran bienestar social, y porque las promesas de este rico agricultor eran de meter a la cárcel a todos los priistas rateros, corruptos, que el pueblo de México dio el viraje, engañado por esas falsas promesas de un cambio para mejorar la situación de los más desprotegidos? ¿De qué sirvió llevar al poder al PAN, si resultaron iguales que los del PRI, y fueron protegidos tanto por Fox como por Felipe Calderón los que traicionaron los sueños del pueblo de México de vivir decorosa y dignamente, con gobiernos que generaran desarrollo, seguridad, paz, justicia y bienestar común?

La tercera: ¿Será entonces que por los malos gobiernos del PRI y del PAN, que no cumplieron con lo que prometieron en infinidad de campañas políticas, de construir felicidad para el pueblo de México, que el discurso de AMLO empezó a ganar millones de adeptos, comprometiéndose, que de llegar a ganar la Presidencia de la República, iba acabar con la corrupción que institucionalizaron los del PRIAN, que iba a gobernar a favor de los pobres, y que México por fin tendría crecimiento económico anual del 6%, para así generar riqueza a favor de los que menos bienestar tenían, y esas promesas lo hicieron cosechar 30 millones de votos el primero de julio de 2018, arrasando en las elecciones? ¿Fue por culpa del PRI y del PAN que hoy gobierna AMLO y sus testaferros en los estados? ¿Sí o no?

Pero ahora sucede >y una vez surgido el Frente Amplio por México< que los líderes del PRI y el PAN son los buenos de la película, son los que están tocados por Dios para salvarnos de la marabunta denominada Morena, porque ya fueron a la Iglesia sus líderes nacionales a confesar sus pecados y fueron redimidos, es decir, ya se transformaron, ya se desdoblaron, ya limpiaron todo los males que le hicieron a México, ya son puros, prístinos y ahora ellos, y solo ellos como “buenos muchachos” van a rescatarnos de los tiranos guindas pero, y allí pongo el PERO con mayúsculas, como solos no les da porque millones de gentes sí saben que por ellos está Morena en el poder, gobernando, y no votarían por ellos (por eso llevan infinidad de elecciones estatales perdidas), necesitan de Movimiento Ciudadano para afianzarse en los intereses políticos que persiguen, y como el dirigente nacional dice que no a la alianza, pues sucede que entonces MC, que nunca ha gobernado el país, que no tiene responsabilidad nacional de todos los males realizados por el PRI y el PAN, y solo es responsable de los gobiernos locales de Jalisco y Nuevo León (y vean sus resultados económicos y de desarrollo humano en ellos), son los malos, y hay que calumniarlos de ser esquiroles, francotiradores, quintacolumnistas.

Naaaaa, a otro perro con ese pedazo de longaniza. Ha llegado el momento de salir a desenmascarar a estos trúhanes de la política que le hicieron un terrible daño al país, y que gracias a todas sus tarugadas hoy gobierna Morena, igual o peor que como lo hicieron ellos (PRI y PAN), pero que hemos entendido que para derrotarlos no se necesita ir aliados con estos maestros de la estafa, de la traición al pueblo de México.

El poder hay que buscarlo para poder servir, no por el poder mismo.

plazacaracol@hotmail.com

Twitter: HELÍHERRERA.es