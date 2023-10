La lucha contra el cáncer de mama

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a mujeres en todo el mundo; es uno de los tipos de cáncer más comunes en Veracruz y en todo México. Octubre, como es sabido por muchos, ha sido decretado mundialmente como el mes rosa, a fin de hacer conciencia sobre la detección oportuna de este mal.

Aprovecho este espacio para hacer un llamado a practicar la autoexploración, porque es una manera de salvar vidas, pero también a las autoridades a sumar esfuerzos para garantizar la atención médica adecuada a quienes lo padecen.

Como les decía, la detección temprana es fundamental para aumentar las posibilidades de supervivencia en casos de cáncer de mama. Es cierto que en Veracruz se promueven programas a través de mastografías y autoexploración mamaria, si se tiene derechohabiencia en una institución de salud federal; sin embargo, el acceso a estos servicios puede ser limitado en áreas rurales y para personas de bajos recursos económicos.

No perdamos de vista que el tratamiento del cáncer mamario en Veracruz puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia y terapias dirigidas, según el estadio y las características del tumor, pero, insisto, el acceso a la atención médica es un desafío en algunas zonas de Veracruz, especialmente en áreas rurales. La falta de recursos económicos y la distancia a centros de atención médica dificultan el diagnóstico y tratamiento oportunos.

De acuerdo con datos del Inegi, entre las mujeres de 30 a 59 años, la causa principal de muerte fue el cáncer de mama, con una tasa de 1.52 por cada 10 mil mujeres, mientras que en mujeres de 60 años y más, la tasa fue de 4.81 defunciones por cada 10 mil mujeres.

La prevención y atención del cáncer es una tarea que nos compete a todos; más allá de colores e ideologías partidistas, los representantes populares debemos sumar esfuerzos para luchar contra esta enfermedad.

En 2021 presenté una iniciativa que abona a la cultura de la prevención al otorgar licencia con goce de sueldo a los empleados de gobierno para realizarse chequeos de cáncer de mama, cérvicouterino y próstata.

Desafortunadamente, como en muchos otros temas, esto no ha sido una prioridad para mis compañeros diputados, pese a que desafortunadamente en estos casi cinco años una constante ha sido la queja de los familiares y enfermos de cáncer a los que no se les da su tratamiento. Aun así, no se ha presentado aún al pleno del Congreso local para su aprobación.

Este mes no se trata solo de iluminar de rosa los edificios públicos, de ponerse un listón en la solapa, es de impulsar acciones que puedan salvar vidas, ya sea con agresivas campañas de prevención de norte a sur en el estado y en el país, hasta con presupuesto que garanticen sí la prevención, pero también la adecuada atención. Y, por supuesto, no es solo un mes del año, es un trabajo de los 365 días del año, por quienes ya padecen este mal y para prevenirlo en más mujeres.

*Diputada local. PRI

@AniluIngram