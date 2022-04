La lucha interna en Morena-Veracruz 

El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, decidió subir al ring y lanzar un jab al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna.

Quien pensaba que la división en Morena era un asunto superado luego del ejercicio de revocación de mandato, evidentemente se equivocó; lo predecible es que los golpes sean el sello que marque el proceso interno rumbo a la selección del candidato a suceder a Cuitláhuac García.

Este lunes, Eric Cisneros declaró que la reforma eléctrica no pasó en la Cámara Baja debido a que el presidente de la Mesa Directiva está distraído en asuntos diferentes a los de su encomienda, en franca alusión al activismo político que Gutiérrez Luna realiza en tierras veracruzanas.

Desde que inició su gestión como presidente de la Mesa Directiva, el de Minatitlán inició una serie de reuniones con sectores importantes de la entidad; las más destacadas son las celebradas con maestros de las secciones 32 y 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, que dieron su respaldo al legislador de Morena, quien también estuvo con productores de caña de azúcar.

Por esa actividad, Sergio Gutiérrez terminó por convertirse en un personaje incómodo para el actual gobierno estatal, cuyos representantes han dejado claro que aunque son del mismo partido, no son iguales.

Recordemos que el 26 de octubre de 2021, el gobernador Cuitláhuac García fue cuestionado sobre su relación con el diputado federal; fue entonces cuando el ejecutivo sostuvo “no lo conozco, sé que es diputado por el Estado de México, que se reeligió, pero no lo conozco, no sé quién es; estuvimos luchando cuatro años y no lo vi ahí… la lucha nos costó mucho, nosotros abrimos esa posibilidad… era necesaria una transformación a fondo; había que quitarnos de encima gobiernos muy corruptos y nunca vi a Sergio Gutiérrez Luna aquí; por eso no lo conozco ni se cuál es su intención”.

En esa ocasión, el mandatario veracruzano se refirió a la relación de Sergio Gutiérrez con el PAN y a su paso por el Revolucionario Institucional; dijo que en Texcoco se vinculó a Morena y que a partir de ahí inició su relación con el Movimiento, pero insistió en que no tuvo participación alguna en Morena, cuando esta fuerza política enfrentaba condiciones de represión en Veracruz.

En esa fecha, por cierto, se refirió a lo que sería el principal reto de la bancada de Morena en la Cámara Baja del Congreso: “A ver si es cierto que está con la cuarta transformación, que saque la reforma eléctrica”.

A pesar de que sabían perfectamente que la propuesta lopezobradorista de reforma eléctrica había llegado muerta al Congreso, el descalabro del domingo de la 4T se convirtió en el pretexto perfecto para que desde el gobierno estatal lanzaran algunos petardos contra Gutiérrez Luna, como si el presidente de la Mesa Directiva hubiera pactado con PAN, PRI, PRD, MC y dos diputados del Partido Verde para abortar la iniciativa presidencial; se ve improbable, pero si así fuera, el grupo en el poder estatal debería tener cuidado con un adversario interno capaz de articular a toda la oposición.

Al final, esa expresión de la 4T en Veracruz cuenta con suficientes cartuchos para librar una batalla por la candidatura en 2024: tiene el control de los tres poderes y ha demostrado efectividad en la operación político-electoral; no debería concentrarse en descarrilar a un personaje que ha decidido trazar un proyecto político sin el aval del gobierno estatal; ni dedicar energías al golpe y la confrontación.

