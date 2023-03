La luz, el reclamo ciudadano

Es conocido por todos que los veracruzanos llevan años pidiendo, exigiendo pagar menos en sus recibos de luz, sobre todo cuando la situación económica del país no está en su mejor momento, porque ni el paquete contra la inflación, ni las demás estrategias de este gobierno han podido ayudar a los bolsillos de los mexicanos.



Y aunque este gobierno quiera convencernos que nuestra moneda está “en su mejor momento histórico en casi un siglo”, no explican que nuestro peso estaría fortalecido si se pudiera comprar más cosas, pero cada día nuestros ingresos son menores, aunque este gobierno festeje el precio del dólar.



Si el cono de huevo cuesta 100 pesos, la tortilla ya está en 21 pesos el kilo y la canasta básica sigue subiendo, ni hablar de los combustibles y los servicios públicos, pero este gobierno “transformador”, simplemente no hace nada por bajar el precio de la luz, es decir, con un dólar ya no compramos nada.



Excepto ocupar el clamor de los veracruzanos para decir años después de que están en el poder que, hay una “posibilidad”, una posibilidad de presentar una iniciativa que permita la disminución del cobro de las tarifas de luz eléctrica en Veracruz.



Desde que llegué al Senado de la República, he presentado puntos de acuerdo exigiendo la reclasificación de las tarifas eléctricas para beneficio de los veracruzanos.



En cada sesión en el pleno cuando se discuten estos temas, o ante la Comisión de Energía, he pedido que sea una realidad esta demanda ciudadana, que cada familia de los 212 municipios pague menos luz en cada bimestre.



También he acompañado a miles de veracruzanas y veracruzanos, he leído sus peticiones en mis recorridos por el estado para que baje el precio de la luz, se le abrió la puerta de Senado a las asociaciones que llevas años y años de lucha exigiendo lo mismo, como a los integrantes de la Resistencia Civil La Leyenda de Chucho El Roto.



Y hace unos días, la titular de energía, la Zacatecana Rocío Nahle, declaró que, aunque es facultad de la CFE, “se está revisando la reclasificación de las tarifas eléctricas en el Estado de Veracruz”, repito, la titular de energía.



Lo extraño es, que, en años de peticiones de ciudadanos, asociaciones y hasta con menciones ante la cámara de diputados y senadores, el gobierno de la 4T no le ha hecho justicia a Veracruz, cuando desde 2019 el único Estado de la República que fue favorecido por Morena, es Tabasco, donde en su totalidad existe la Tarifa 1F en toda la entidad.



Cuando datos de la propia Agencia Estatal de Energía del Estado de Veracruz, para el año 2020, la entidad ocupaba el primer lugar a nivel nacional en generación de energía eléctrica, y pese a ello no se ha hecho nada al respecto, como se hizo en algunos municipios del país como en Sonora, Baja California, Chihuahua y Nuevo León, que cuentan con tarifa especial, pero no en todo su territorio. Es sencillo, sí en Veracruz, no se han bajado las tarifas de luz, es porque este gobierno no ha querido, pero en vísperas de los procesos electorales recientemente Morena ha hecho como que escucha a los veracruzanos, ojalá y no sea estrategia, y que se trate a Veracruz como a Tabasco.