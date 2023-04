La mañanera, un foro de denostación

Las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de ser un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, se convierten en un cuadrilátero y en una constante pugna en contra de quienes no piensan como él.



Su concepto de comunicación política lo ha utilizado como un método de control para polarizar e influenciar entre sus seguidores y simpatizantes para crear una discusión pública, mismas que últimamente ha generado mensajes de odio que han llegado hasta amenazas de muerte, como pasó con la ministra Norma Piña.



El presidente aprovecha el poder que tiene ante los micrófonos de las mañaneras; no solo como propaganda política y más en temporada electoral, sino también para atacar a todo quien cuestione sus decisiones, o simplemente exhiba los excesos que ha hecho su gobierno.



Lo peor que solo ocupa su palestra para atacar, pero nunca para presentar pruebas o demostrar lo contrario, y esto no lo dice la oposición, ni una persona en particular, especialistas han demostrado y documentado como el ejecutivo federal cada mañana ha mentido entre 80 y 90 veces por día.



El miércoles y viernes de la semana pasada fui parte del guión de la mañanera, el ejecutivo federal me tachó de conservador y de encabezar una estrategia en contra de la Refinería Olmeca que se construye en Dos Bocas, Tabasco.



Y no critico el modelo de comunicación que ha utilizado desde siempre el mandatario federal, y no es solo en mi persona, sino que con todo lo que para él representa ser un opositor, y hace uso ventajoso de su convencional y ya conocida, mala praxis gubernamental.



La mañanera es usada como un foro de denostación, de tratar de amedrentar a quien él llama “adversarios”, “críticos” u “opositores” incluyendo entre ellos a la prensa, pese a que México es calificado como el país más peligroso para ejercer el periodismo.



La sesión mañanera que hace asiduamente el presidente, se convirtió en foros tóxicos, para únicamente promover la dicotomía con la que inició desde el día 1 de su mandato, “los buenos y malos”, ha llenado el país de polarización, de resentimiento, y cada día se encarga de promover la provocación, pero la disfraza con “libertad de expresión”.



El presidente ha confundido y distorsionado el espacio que tiene cada mañana como un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, promueve una censura que la disimula con “democracia", y nunca dice la verdad porque siempre suele tener “otros datos”.



En lugar de crear polarización, debería revisar los verdaderos datos, los reales, escuchar aun cuando no le gusta lo que oye, e investigar y cuestionar a fondo sus políticas públicas y sus magnos proyectos, porque como reza el refrán, “cuando el río suena es porque piedras lleva”.