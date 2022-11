La marcha del 27

En las últimas semanas, desde que anunció el Presidente la marcha del domingo 27 para celebrar los primeros cuatro años de su gobierno, surgieron múltiples expresiones de crítica negativa, tanto hacia el mandatario como hacia los participantes y la marcha misma, sacando a relucir prejuicios hacia la política social del Presidente y principalmente hacia los beneficiarios de éstas.



Particularmente se descalificó a la marcha arguyendo que serían burócratas o beneficiarios de los programas sociales los únicos que marcharían, que todo se reduciría a un desfile de “acarreados”.



Llama más la atención la cascada de descalificativos provenientes de la oposición que reflejan viejos prejuicios de los cuales nosotros como sociedad no hemos sanado; y que siempre fueron negados hasta por las más altas esferas intelectuales y que ahora, en esta coyuntura político social, han salido a relucir, y a ser discutidos, llevándose el primer lugar el racismo profundo que siempre estuvo escondido, latente, bajo las capas de lo políticamente correcto.



Lo anterior nos dio las claves para analizar el descontento que llevó a criticar ferozmente la marcha y sus participantes, ignorando que, para millones, hay un cambio profundo, un cambio de estructuras por el cual siempre estuvimos peleando, luchando, exigiendo, marchando, y, que ahora pudimos celebrar precisamente, con el acto más simbólico de la lucha y en el mismo lugar donde comenzó todo, en la marchando y en la calle.



¿De verdad no había razones para que la gente saliera a celebrar? Por supuesto que había, y aquí van algunas.



Se regalan en los pueblos más pobres de México todas las mercancías que se quedaban en las aduanas. Se eliminaron las pensiones a expresidentes, pues algunos recibían hasta 5 millones de pesos mensuales. La gente más pobre de esta país ha incrementado sus ingresos a pesar de la pandemia. Ya no hay derroches del gobierno, se gobierna con austeridad republicana y por ley nadie puede ganar más que el presidente. El peso no se ha devaluado, de hecho tiene sus mejores niveles frente al dólar y es una de las monedas más fuertes del mundo.



Tenemos una inflación mucho menor que países de primer mundo como España. Como nunca antes han crecido las inversiones extranjeras en el país, las cuales se incrementaron 30% de enero a septiembre del 2022. No se ha endeudado al país a pesar de las presiones que el Presidente recibió durante la pandemia. Existe un instituto encargado de vender lo decomisado al crimen organizado y lo devuelve al pueblo en forma de apoyos.



Las pensiones para adultos mayores son ley y tendrán incrementos anuales por encima de la inflación. Los estudiantes de las zonas más pobres tienen becas de estudio; también becas a las madres solteras; las personas discapacitadas y los jóvenes pueden ser aprendices de oficios y recibir una beca. Se compró una refinería en EEUU, se construyó una nueva en Tabasco, y se da mantenimiento a las seis que había, con lo cual pronto tendremos una autosuficiencia energética.



Voy a detenerme aquí pues no podría abarcar en este espacio todos los logros que en estos primeros cuatro años de gobierno ha logrado la actual administración, pero podemos resumir lo anterior en que hay una mejor repartición de la riqueza, hay una mayor justicia social, y la gente lo ve.



Así que ayer el pueblo salió a marchar celebrando y a celebrar marchando en un enorme tono de fiesta y a la vez defendiendo que, al fin, tiene un gobierno que le representa.





