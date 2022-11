La marcha por la democracia

El pasado domingo, los mexicanos respondieron positivamente a la convocatoria de marchar en defensa de la continuidad del Instituto Nacional Electoral, convirtiéndose en una fiesta nacional en la que participaron cientos de miles de ciudadanos apoyando a una de las pocas, si no la única institución descentralizada y autónoma que queda en el país y que ha dado los mejores resultados para mantener la joven democracia.



La marcha me recordó a las que se llevaron a cabo en 1968 en pos de un México mejor, sin opresión ni gobiernos dictatoriales, lográndose cambios trascendentales para cambiar el derrotero del país, la educación y el respeto a los ciudadanos y en especial a la juventud. La marcha del domingo, de igual manera manifestó la defensa de una institución encargada de mantener y hacer progresar la democracia, cuidando y respetando el voto ciudadano y evitar las corruptelas de un partido que se mantuvo en el poder por más de 70 años y que daba el control al dictador en turno para imponer presidente, gobernadores, diputados y senadores y que gracias a la creación del Instituto Federal Electoral en 1990 que instituyó la credencial para votar que además fue y sigue siendo un instrumento de identificación fidedigna, se evitó la corrupción y se logró el respeto al voto ciudadano y por primera vez, la alternancia de partidos políticos en el poder ejecutivo y legislativo. Ese IFE, se convierte en INE en el 2014, que alcanzó mayor efectividad y calidad en el registro de ciudadanos, la credencial para votar y veracidad en los resultados de los comicios y junto con el Tribunal Federal Electoral, ha logrado que la voluntad ciudadana se respete al elegir a sus gobernantes y representantes.

Al igual que en el 68, no hubo violencia ni provocaciones por parte de los marchistas y el recuento de ésta última fue de 63 ciudades nacionales y 4 países participantes, cientos de miles de asistentes no acarreados, sin vidrios rotos, ni inmuebles dañados o pintarrajeados, sin lesionados no cohersionados, sin torta y refresco para los asistentes, y todos los participantes asistentes por su propia voluntad y convicción por un mejor país y para evitar regresar a los tiempos de Díaz Ordaz y sus herederos.

Se argumenta que el INE y toda su estructura, incluidos los OPLES, cuesta caro, es cierto, pero eso garantiza que no haya fraudes ni chantajes, cuyos directivos y consejeros son apartidistas y respetan los resultados de los sufragios, sean cual sean estos, de otra manera no estaría el partido dominante en el poder ni en la legislatura, y es tan caro como el poder judicial que ha perdido su autonomía y obedece a las ocurrencias y deseos del ejecutivo.

3500 asistentes en nuestra ciudad, 810378 en la ciudad de México y miles más en todas las plazas participantes, que son la voz que deben oír los legisladores que supuestamente cumplen la voluntad ciudadana y que, por ende, deben dejar de ser levanta dedos, actuar con coherencia y cumplir las demandas de millones de ciudadanos que no desean volver al viejo régimen dictatorial.