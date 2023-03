La marcha y el  elefante blanco

Los ciudadanos marcharon el domingo en Veracruz y todo el país para enviar un mensaje de rechazo a los intentos del poder para cambiar las reglas electorales.



Esa voz, de todas las clases sociales, es apenas una muestra de una expresión general, y más allá de los dichos, en los hechos mostró a un país de ciudadanos valientes dispuestos a impedir que regresen los viejos tiempos de los fraudes electorales cometidos hasta hace 30 años, antes de la creación del IFE y después el INE, para beneficiar a un grupo que pretende eternizarse en el gobierno.



El reclamó inquietó profundamente a las altas esferas políticas gubernamentales, y, se acepte o no, tendrán que respetar esa exigencia del derecho a elegir con libertad, aún a riesgo de equivocarse. Esa voz, minimizada desde el poder y partido gobernante, se escuchó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sus ministros, que decidirán si ese proyecto del Plan B de Reforma Electoral que aprobó la mayoría de diputados y senadores de Morena, es o no es Constitucional, y hacer valer ley.



Los intentos iniciales para disuadir la marcha, no funcionaron, y ahora saben que las bravatas, como las surgidas después de las concentraciones registradas en todo el país, tampoco van a funcionar. El despertar ciudadano que se ha dejado ver, tampoco terminará el domingo.



Se anuncia la creación de Comités de Defensa Ciudadanos para permanecer en esa lucha por la democracia, lo que no esperaba el actual gobierno, a quien sólo le funciona su discurso con su base electoral, que ha ido disminuyendo, como pudo verse en los resultados electorales de 2021.



En otro tema, es lamentable la situación de la Agencia Estatal de Energía(AEE), creada en 2017 con el propósito de fijar estrategias para activar e incentivar la inversión pública y privada del sector energético en Veracruz, con el fin de impulsar el desarrollo económico del estado. La queja es de que ese organismo se ha convertido en un “elefante blanco”, a casi seis años de su creación. Su director, Rómulo Sánchez Velázquez, arropado por la secretaria de Energía (Sener), Rocío Nalhe García, y Enrique Nachón García, titular de la Secretaría de desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), no ha desarrollado ni desarrolla proyectos de inversión, y, por lo tanto, hay estancamiento, a pesar de que Veracruz es un estado con una importante aportación al sector energético nacional, pero no gracias a la AEE.



La visión es muy corta, y ha hecho que se pierdan muchas oportunidades, que sobran por la privilegiada ubicación geográfica e infraestructura de la entidad veracruzana. La dependencia no ha respondido en su tarea para consolidar este sector, como lo ordena el Decreto de 2017 cuando se creó esa Agencia Estatal de Energía como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado.



Sólo existe por su nombre, y nada más.



