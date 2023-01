La maternidad en adolescentes

Las relaciones sexuales y reproductivas siguen siendo un tabú, incluyendo las ciudades urbanas, y si hablamos de las zonas marginadas, como son las indígenas, es aún más, ya que los roles y estereotipos son marcados desde el nacimiento del niño o la niña.



Los jóvenes deben tener acceso al servicio de salud reproductiva y dejar de llamar embarazos precoces y llamarlos como son: “embarazos no deseados”. Cuando una adolescente está embarazada no solo es de ella, también es del joven que la embarazó. La sociedad, incluyendo los padres que señalan, acusan, juzgan y etiquetan a las chicas embarazadas, también son responsables de ese embarazo.



Cuando una chica queda embarazada y tiene un hijo, su presente y futuro se ven en peligro, su educación y potencial se encuentran atrapados, reduciendo sus oportunidades en un mundo lleno de responsabilidades, ya que el 90% de ellas abandonan la escuela, sienten pena que las vean con su vientre grande, aún existen escuelas que no les permiten el acceso a las alumnas embarazadas; lamentable, pero existe.



Además, los padres de familia las corren de su casa, las meten a trabajar, etc. A los chicos, en este mundo machista, las madres de ellos aseguran que no es su hijo, culpan a la chica, las señalan diciendo: es una chamaca caliente, zorrita, buscona, putita, etc, además de llevarse a sus hijos a otros estados para evadir su responsabilidad y a las chavitas, “si bien les va”, las obligan a casar con un chico violento, irresponsable, al que no aman, solo porque las embarazó; su mundo se les viene abajo y algunas se van a la prostitución, ya que son abandonadas por sus padres y pareja, otras viven en la violencia y la pobreza. La OMS dice que tiene consecuencias sanitarias sociales y económicas, que el embarazo en la adolescencia aumenta cuando es menor la educación o de bajo recursos económicos, los obstáculos que tienen los adolescentes de cómo y dónde adquirir anticonceptivos, no cuentan con recursos económicos para comprarlos y son estigmatizados.



La UNFPA dice que a nivel mundial 20 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años de edad dan a luz en países en desarrollo, esto equivale a 7.3 millones de partos por año. 650 millones de niñas embarazadas por matrimonios infantiles y 120 millones de niñas y adolescentes embarazadas por abuso sexual. Estas estadísticas son aberrantes, el Estado es el garante constitucional de los derechos humanos, con esto los estados están fallando. Es importante generar políticas públicas reales para contrarrestar estas estadísticas, se necesita dar apertura al servicio de salud reproductiva a las niñas y adolescentes. Diseñar e implementar mecanismos de prevención de embarazo y consecuencias al tener una relación sexual, esta debe ser de manera coordinada y constante.



