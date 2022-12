“La meningitis duranguense”

La noticia empezó a diseminarse rápidamente por todos los medios de comunicación; la aparición de una meningitis supuestamente aséptica en pacientes que acudieron a hospitales privados en la ciudad de Durango, para atenderse de partos, cesáreas y las menos para cirugía ginecológica, padecimiento que fue afectando paulatinamente a más mujeres y a un varón que se atendió de una cirugía ortopédica por una fractura en la pierna.



Los casos llamaron la atención cuando empezaron a haber fallecimientos que se fueron incrementando, iniciándose una investigación por parte de las autoridades de salud estatales, interviniendo después la Cofepris y la fiscalía del estado, optando por clausurar las actividades asistenciales en los 4 hospitales donde se presentaron casos, atribuyéndose la enfermedad que afecta al sistema nervioso de manera grave, a la presencia de un hongo que supuestamente fue introducido a la columna vertebral por la aplicación de anestesia epidural con un anestésico contaminado, argumentando la casa farmacéutica que distribuye dicho medicamento, que su producto cumple con todas las normas de fabricación y esterilidad.



Hace unos momentos, se realizó un simposio en la Academia Nacional de Medicina, con la participación de varios expertos, que discutieron las posibles causas de dicha contaminación, entre ellas comentaron que pudo haber fallas en las técnicas de desinfección de la zona donde se introduce la aguja y el catéter para meter la anestesia, fallas en la desinfección de manos y uso de ropa quirúrgica del anestesiólogo, mala sanitización del quirófano (lo cual prácticamente se descarto), re uso de material como jeringas y agujas desechables o empleo de medicamento sobrante de una aplicación previa y empleo de jabones y soluciones desinfectantes de la piel de mala calidad o de menor concentración a la requerida. Casos como este se han presentado otras veces, una en 2002 con algunos fallecimientos y otra en 2012, donde se contaminaron 749 personas con varios fallecidos, a pesar de que el riesgo se estima en 1 caso por 700 mil procedimientos. De los lotes del fabricante principal, se han analizado más de un millón de ampolletas que cumplen con la norma de fabricación y esterilidad, lo que lleva a pensar que se usó un medicamento pirata del mercado negro e incluso se ha comentado que se usó medicamento caduco del sector salud estatal; ambas situaciones no comprobadas hasta ahora pero que no dejan de ser una fuerte posibilidad. En cuanto a las técnicas y maniobras del anestesiólogo, son la posibilidad más remota, pues al menos los que conozco están bien preparados y siguen de manera meticulosa todas las normas de manejo.



Lo real es que hasta ahora van 20 fallecimientos, más de 80 casos confirmados y en diversos niveles de atención y se calculan 1300 casos potenciales que habrá que vigilar. Ojalá la verdad salga a la luz y se eviten más muertes por esta patología que si no mata, dejará secuelas muy importantes y discapacitantes. Lo bueno es que fuera de Durango, no ha habido casos en otras ciudades.