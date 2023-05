La misma SCJN nos vuelve a dañar

La participación de la ciudadanía en la vida política y de las instituciones de una nación tiene punto de partida en numerosos casos; la intervención de la gente en designaciones de dependencias, no puede interpretarse como una expresión populista, sino por el contrario es una señal dinámica, eficaz, ordenada y con una amplia visión cultural y participativa de un sistema político mejorado.



Sin duda, el sistema político mexicano fue construido en décadas pasadas, por una democracia que simulaba la existencia de entes autónomos, que aparentaban ser contrapesos de un presidencialismo exacerbado que sí requería en verdad límites firmes y reales. Recapitulemos rápidamente querido lector, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es la misma que otorgó un amparo al impresentable ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es la misma que ordenó la libertad de Rosario Robles por un escandaloso daño al erario de nuestro país y la misma corte que ordenó la devolución de millones de pesos a la esposa de García Luna, hoy procesado en una corte norteamericana.



Es decir, una corte que obedece básicamente a los poderes de los potentados, del dinero y de una clase política, que los mexicanos que amamos a este país queremos dejar atrás.



La eficiencia política en materia de impartición de justicia en nuestro país está nuevamente cuestionada, la corte comete, en mi criterio, dos errores en apariencia, aunque son actos perfectamente calculados y ordenados por quienes en su momento nombraron a la mayor parte de los ministros, primero, invade la esfera de actuación del poder legislativo de nueva cuenta, extralimitándose en sus funciones y segundo, es omisa en cuanto a un fundamento técnico que respalde su resolución, basándose fundamentalmente en motivaciones políticas, cuya injerencia no tendría porqué encontrar cabida en un lugar de aplicación de justicia, pero ello solo evidencia la necesidad de buscar una reforma al poder judicial, que en efecto tengo peritos y expertos en las personas de cada uno de los ministros y ministras, pero que también pasen por una serie de filtros que los alejen de cualquier cuota o compromiso partidista, y que su principal filtro sea el pueblo directamente, no el Congreso de la Unión, no el ejecutivo, sino que el pueblo sea quien los designe y elija en función de sus méritos, experiencia, probidad, decoro y capacidades, no una elección por simpatías, sino por capacidades y por compromiso con el propio pueblo de México.



Con esto estaremos blindando la justicia mexicana, con esto tendremos una sobria corte de justicia, autónoma, pero también acorde a nuestros tiempos, que sea un contrapeso que abone a la trasformación de la vida pública del pueblo mexicano, los contrapesos no tienen que ser necesariamente contrarios, hoy existe un punto de encuentro en todas las fuerzas que están cimentando la vida pública de nuestro país, cimentando un nuevo régimen y este es el amor al pueblo, amor que necesita expresarse y estar presente en entes como la Suprema Corte de Justicia, para que en México tengamos acceso a un sistema político, democrático y judicial que sea útil a los ciudadanos, que sea real y que no simule.



En este sentido, la determinación y el futuro de la corte necesita analizarse y modificarse. Para con esto cumplir con una deuda histórica con México, que es viable y necesario para seguir construyendo una democracia real.



*Diputado federal. Morena