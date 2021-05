La monarquía yunista

Miguel Ángel Yunes Márquez y Patricia Lobeira son tal para cual: arrogantes, clasistas y ambiciosos.

Como el principado de Boca del Río ya les quedó chico, ahora van por el del puerto de Veracruz, tras su traumático fracaso por conquistar el reino veracruzano.

Inhabilitado por el Tribunal Electoral local para contender por la alcaldía porteña que actualmente detenta su hermano Fernando, el excandidato a gobernador pretende traspasarle la candidatura municipal a su cónyuge, carente de sensibilidad política.

Baste recordar los comentarios despectivos que la señora Lobeira posteó en sus redes sociales en contra de un millón 666 mil 885 veracruzanos que votaron por el morenista Cuitláhuac García, a quien Yunes Márquez se negó a saludar en un evento de campaña. “Yo no hablo con gente corriente”, expresó el panista.

Y es que doña Patricia no sólo difundió memes como el de “El Pirrurris”, un personaje del comediante Luis de Alba, que decía: “Ni te ilusiones! El Peje no te va a quitar lo naco”, sino que la esposa del exalcalde boqueño también les recriminó a quienes votaron por López Obrador, el “viejo guango”, como lo llamó su marido. “La ignorancia ganó en México y no era de extrañarse cada pueblo tiene el gobierno que se merece y el pueblo mexicano se merece ese gobierno de ocurrencias e ignorancia, de bandidos y criminales. Así es esto!!! México se siente identificado con un patán tal vez por qué así sea nuestro pueblo (sic)”, tuiteó Lobeira.

A Elisa Pintado, quien al responder a un tuit de la diputada local del PAN, Maryjose Gamboa, comentó que “ya basta de heredar cargos públicos, es hasta obsceno pretender dejar a su hijo en su lugar; no conozco al ganador y no puedo opinar sobre él, pero sí sé que el pueblo se hartó de caciques y de perpetuar un apellido”, Lobeira le replicó: “Que lástima como la han manipulado, no se siente usted usada? Le han vendido la idea de la monarquía por la cual usted tenía que votar en contra, póngase a estudiar, aunque claro si lo hubiera hecho no hubiera votado por ese partido. Las monarquías no se hacen a través de votaciones, y hasta donde tengo entendido esto fue una votación, lo que hizo Morena con ustedes fue utilizar todo ese rencor y complejo propio que tiene usted y trasladarlo a alguien más, en este caso a la mafia del poder, la clase antipueblo, la monarquía Yunes, como ustedes nos llaman, sin embargo usted se debe de sentir usada al ver que todo era un engaño, esto era algo democrático, y nosotros estaremos bien, me das pena tú!!! Porque seguro tú si necesitabas que llegara alguien con capacidad que realmente quisiera sacar este Estado adelante.”

Su familiar Helena Lobeira terció: “Parece que el complejo y la envidia niebla el razonamiento aunque a veces dudo que todos los tengan.”

Ahora, los Yunes-Lobeira están empecinados en hacerles “el favor” a los porteños de gobernarlos.