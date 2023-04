La muerte, el costo de las políticas de Morena

La semana pasada, en la frontera norte de México, se vivió una fatal tragedia en la que 40 migrantes fallecieron y otros 28 resultaron heridos, y fue más lamentable porque para este gobierno fue más fácil echarle la culpa a los migrantes.



Y repito, es muy lamentable porque cuando inició la presente administración puso en “práctica” una política migratoria abierta y “humanista”, donde repitió que solo daría “cariño y trabajo”, sobre todo a los hermanos centroamericanos, a los mismos que hoy culpa de su propia muerte.



Muchos pudimos ver a través de las noticias y las imágenes que circularon en redes sociales sobre esa terrible noche que vivieron los migrantes, cómo decenas de cadáveres fueron apilados por las autoridades y muchos de los heridos estaban en condiciones muy delicadas.



Tan solo a inicios del mes pasado encontraron a 103 migrantes menores de edad viajando sin acompañantes en la caja de un tráiler en la carretera Cosamaloapan-La Tinaja, así como a 240 personas más, mayores de edad, provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador, sí, en Veracruz, donde parece ser más frecuente este tipo de eventos.



Sin duda, la política migratoria de Morena tiene costos, tan caros como la muerte. A principios de este año, este gobierno que se dice transformador accedió a recibir a 30 mil migrantes al mes deportados del país vecino, pese a no haber condiciones ni de estadía y mucho menos laborales, no tenemos las suficientes condiciones y el gobierno lo sabe, pero prefiere seguir haciendo campaña, sí, hasta con los migrantes, aunque después tenga que darles la espalda.



El país hoy es el paso de la muerte de miles de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida que en sus lugares de origen no tienen y cruzan el país, escondidos en peligrosos medios de transporte como camiones o tráileres, y cuando son atrapados y “custodiados” sin saber que tienen muchas probabilidades de encontrar la muerte.



Hoy el Presidente se lava las manos sobre la tragedia de los 40 migrantes que murieron en el incendio y de los que han muerto al cruzar por Chiapas o Veracruz, y lo único que queda en evidencia es el “humanismo” de la 4T, y su política migratoria es deshumanizante, sin saber cuándo se les hará justicia.



Coordinador de los senadores del PAN



@julenrementeria