La novedad de un Dios débil

Las tradiciones antiguas presentaban dioses estoicos. Divinidades impertérritas que yacían en la lejanía del mundo: aparte y banqueteando espléndidamente. Y si acaso se relacionaban con la humanidad era para burlarse de ellos, para dañarlos, ponerles zancadillas.

Era, ésta, una relación un tanto enfermiza, en la que los dioses jugaban a los dados con el mundo. Para ellos era impensable que sus dioses sufrieran; no se les podría mostrar débiles, y menos, ¡no podían morir! Sin embargo, en el caso de Jesucristo, todo es distinto, paradójico, escandaloso.

Paradójicamente, lo que a los hombres nos resulta débil, es fuerza para Dios. Así lo afirma el apóstol cuando sostiene, cuando soy débil soy fuerte. La debilidad del Mesías, su tremenda vulnerabilidad, es la más grande fortaleza de lo alto. ¡Vaya enseñanza tan poco comprendida a siglos de distancia! El Antiguo Testamento presenta un Dios fuerte, que hace lo que quiere, para quien nada le es imposible; uno que puede exterminar el ejército de los egipcios, puede devorar con fuego a los pecadores; un Dios que descuaja los cedros del Líbano, revuelve los abismos del mar, hace temblar los montes.

La vida de Cristo muestra muchos signos de debilidad, que resultan bastante paradójicos. Y es que, si Cristo se hubiera presentado fortísimo seguramente no habría cabido la menor duda que Él era el Mesías. Sin embargo, escogió el camino de la debilidad, quiso pasar por siervo. Se callaba y aguantaba. Como siervo no gritaba, ni alzaba la voz, ni quebró la caña resquebrajada, ni apagó la luz mortecina. No invadía ni impresionaba. ¡Esta es la paradoja de un Dios fuerte, que se ha querido manifestar en signos de mucha debilidad y vulnerabilidad!, y es que Dios, ni aniquila ni destruye.

Tal parece que la enseñanza va por el camino inverso a lo que promueven las formas y facetas hoy en boga. Nos llama a reconocer nuestra verdad, nuestra débil y tímida vulnerabilidad. Al contemplar el sufrimiento del Mesías, miramos el sufrimiento del mundo, el dolor de tantos hermanos nuestros, incluso nuestros propios dolores. Y es en esta faceta en la que sus discípulos lo abandonan y huyen. Porque lo disfrutan más en el éxito, en la multiplicación, gozan con el Mesías que calma las aguas encrespadas. ¡Cuánto hemos de aprender a acompañar en la debilidad a los que sufren! Cuánto hemos de aprender que ¡“el dolor es solo la llave de la santa puerta”!