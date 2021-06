La nula reacción del MC

Se quedaron como aturdidos, pasmados, incapaces de articular un posicionamiento...

Los dirigentes del Movimiento Ciudadano en Veracruz no pudieron explicar cómo postularon en la elección por la presidencia municipal de Cazones de Herrera a un suplente como Omar “N”, detenido y preso en Pacho Viejo por su presunta implicación en el homicidio de Remigio Tovar, candidato propietario a la alcaldía. En dicho caso, llama la atención que las dirigencias nacional y estatal del partido asuman una actitud de aparente indiferencia. Probablemente no tienen nada qué decir, pero en todo caso, el vacío, la falta de un posicionamiento oficial deja muy parado al partido. ¿Qué tiene que decir el líder y fundador de ese partido, Dante Delgado?; ¿qué tiene que decir Sergio Gil Rullán, el dirigente estatal del partido, por cuyo filtro tuvo que pasar la designación de todos los candidatos del partido en la entidad? El detenido era suplente de la víctima y coordinador de la campaña del MC en dicho municipio del norte veracruzano, que colinda con Poza Rica, Papantla y Tihuatlán. A dos días de la captura de Omar “N”, no hay pronunciamiento oficial del partido ni de sus dirigentes, que han optado por guardar silencio. Sergio Gil, por ejemplo, ha utilizado sus redes sociales para cantar los triunfos del MC en Veracruz, pero del caso registrado en el municipio de Cazones, nada, ni una palabra. En la contienda del pasado 6 de junio, el Movimiento Ciudadano ganó en Veracruz 18 presidencias municipales y obtuvo más de 280 mil votos. Son municipios como Coscomatepec, Jalcomulco, Juan Rodríguez Clara, Los Reyes, Oluta, Las Minas, Mecatlán, Cosautlán, La Antigua y Tepetzintla los que gobernará el MC en Veracruz. Uno de esos triunfos fue el alcanzado en Cazones de Herrera, donde Remigio Tovar casi llegó a los 5 mil 500 votos, 49 por ciento del total. Dos días antes de la jornada electoral, el candidato del MC fue victimado afuera de su domicilio particular. 18 días después ese hecho violento, el suplente de la fórmula, principal beneficiario de la ejecución, fue detenido; y dos días después de la captura, la dirigencia del partido parece atónita. El 5 de junio, un día después del homicidio que consternó a la clase política de Veracruz, el partido emitió un mensaje en sus redes sociales, en el que manifestaba “su profunda indignación y coraje por el aberrante y brutal asesinato de René Tovar Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera. Nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos por esta terrible pérdida. Exigimos justicia”. Así, el MC exigió justicia en el caso, sin saber que uno de los sospechosos, probables responsables del homicidio, era precisamente la persona que habían postulado como suplente de su candidato.

En el ayuntamiento de Xalapa ya preparan el proceso de entrega-recepción. En sesión de Cabildo fue aprobado el comité responsable; en tanto que el alcalde Hipólito Rodríguez hace un intento desesperado por asegurar una transición tersa. Este miércoles, el edil declaró a los medios que dejará el proyecto de los parquímetros en manos del próximo alcalde, Ricardo Ahued. En Xalapa terminará una administración para el olvido, porque no solo no hay obra, sino que los servicios y la conservación de los espacios públicos son sumamente deficientes.