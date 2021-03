La otra joya de la corona

Medellín, hace muchos años, era poco apetecible para los políticos. Generalmente postulaban para la alcaldía al líder de la CNC o a algún médico o ingeniero que vivía en ese municipio rural.

Vamos, nadie le daba importancia, por el exiguo presupuesto que tenía, y porque sus autoridades sólo trataban con productores campesinos, ganaderos y pescadores de La Laguna. No se esperaba en ese tiempo el rápido crecimiento de las grandes urbes de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, hasta que los desarrolladores tuvieron que voltear hacia esas tierras ejidales y ganaderas, que eran baratas, y pronto las convirtieron en un emporio habitacional, primero con casas de interés social y medio y, ahora, de tipo residencial, a orillas del río Jamapa, además del establecimiento de tiendas comerciales e infinidad de empresas de todos los giros. Hay mucho terreno para hacer negocios. Tal vez por eso ahora los partidos políticos tienen enorme interés en esa demarcación. Es, además, el municipio por donde cruza el río Jamapa y está instalada la presa derivadora de El Tejar que surte una gran parte del agua a los tres municipios conurbados. Ahí el PAN gobierna, tiene un buen posicionamiento y lleva la delantera. El PVEM, a su vez, ha presentado en coalición con Morena y PT como su prospecto a ese cargo de elección popular a Marcos Isleño Andrade, quien ya fue alcalde, pero cuya postulación ha provocado el rechazo interno de los morenistas por su pasado albiazul, y una fuerte corriente de repudio de organizaciones feministas por señalamientos de violencia contra una mujer, un asunto polémico del que acaba de deslindarse después de que la Fiscalía General del estado procedió por esa causa contra Rogelio Franco Castán, ex secretario de Gobierno con Miguel Ángel Yunes Linares, pero no contra él. El miércoles, Isleño se curó en salud y se dijo inocente, y acusó “guerra sucia” en su contra por parte de un activista de Morena. Es más que eso. Se trata de una lucha feroz que muestra la importancia de Medellín en los tiempos actuales, e irá subiendo de tono conforme se acerquen las fechas definitorias para la selección final de los candidatos a esa alcaldía, donde los partidos no pueden equivocarse para la elección de junio próximo. Una situación parecida podría presentarse en el municipio porteño, donde esa misma coalición, ‘Juntos Haremos Historia en Veracruz’, parece condenada a naufragar si, como se advierte desde ahora, hay dados cargados a favor del actual diputado federal Ricardo Exome Zapata, a quien sus cercanos ya lo dan como ganador de la encuesta que realizará Morena para definir al candidato para la alcaldía jarocha, cosa que podría generar divisiones y fracturas con los grupos del resto de los muchos participantes a ese cargo. Finalmente, como se dice al principio de este análisis, el PAN podría ratificar su predominio en la conurbación de Veracruz-Boca del Río-Medellín, sobre todo si en Morena-PVEM-PT existen rompimientos internos y la postulación de candidatos indeseables o claramente ajenos a la sociedad. Aún tienen tiempo de rectificar, aunque por los signos autoritarios que se han visto, como en el caso de Felix Salgado Macedonio en Guerrero, con esos candidatos parecerían encaminarse al precipicio.

opedro2006@gmail.com