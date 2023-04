La otra nacionalización

En días pasados el presidente López Obrador anunció la compra de 13 plantas generadoras de energía eléctrica a la empresa española IBERDROLA por un monto de 6 mil millones de dólares. La compra es para asegurar el suministro a bajos precios de la energía eléctrica en el país en los próximos años.



La compra incluye 12 plantas de ciclo combinado que se encuentran ubicadas en Baja California, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas, así como una planta de energía eólica, ubicada en Oaxaca.



Esta operación ha sido comparada por el Presidente como una nueva nacionalización que al final del sexenio estará produciendo el 65% de energía que necesitará el país. Todo un gran logro de esta administración que desde el inicio prometió lograr soberanía energética y no subir los precios de las gasolinas, diesel, gas y luz, los cuales han incluso disminuido en algunos momentos de esta administración.



La compra a IBERDROLA además es sumamente simbólica, debido a que desde tiempos de Vicente Fox, con Felipe Calderón como Secretario de Energía, comenzó a ser la gran beneficiaria de enormes contratos que utilizaron recovecos en la ley para llevarse a cabo. Con la reforma energética de Peña Nieto, a IBERDROLA se le abrió completamente la puerta para ser la empresa ganadora entre las ganadoras de los contratos durante ese sexenio.



Todo el buen trato hacia la empresa fue devuelto cuando IBERDROLA nombró al expresidente Calderón como miembro de su Consejo Asesor Internacional al dejar éste la presidencia, todo un gesto de agradecimiento a su mayor benefactor. Es por ello que para muchos de nosotros esta transacción representa el fin de una era, pues la compañía española se despide prácticamente del país.



La política de protección a sectores estratégicos que prometió AMLO se refuerza con esta compra. Durante el neoliberalismo dejaron claro que les interesaba vender todo el patrimonio de los mexicanos pero el sector energético era el que les costaba más, hicieron el esfuerzo, pero no lo lograron. Recordemos que durante 40 años no se construyó ninguna refinería, se dejó de dar mantenimiento a las existentes y dejaron entrara el llamado outsourcing, toda una serie de acciones encaminadas a disminuir el sector para rematarlo después.



Ahora vemos una política sumamente diferente en este sexenio pues se ha construido la refinería de Dos Bocas, rehabilitados las existentes, adquirido la refinería Deer Park en EEUU, y se rehabilitan actualmente dos plantas coquizadoras que transformarán combustóleo en gasolina. Toda una serie de medidas que abonan a la soberanía energética del país para no depender de nadie ni caer en crisis como pasó durante las nevadas en Texas en 2021 cuando el gobernador Greg Abott prohibió la exportación de gas a los estados mexicanos del norte para procurar su propio abasto. Esa fue una gran lección aprendida por el Presidente que explica muy bien porqué defiende siempre que seamos capaces de autoabastecernos para no comprar ni depender de nadie.



Tras el aviso del Presidente, la oposición retorció los hechos para presentar por todos los medios que se había comprado chatarra; cuando un año atrás la misma oposición celebraba la permanencia de la “moderna”empresa en el país cuando votaron en contra de la reforma energética del presidente López Obrador. Como siempre, utilizaron falacias para opacar este gran logro del Presidente. Pareciera que para la oposición mientras el dueño sea un país extranjero todo está bien.



Esta histórica compra demuestra una vez más que para este gobierno siempre estará por delante la defensa del patrimonio público y el beneficio del pueblo.



Facebook: @ManuelHuertaLG



Twitter: @ManuelHuertaLdG