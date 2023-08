La pandemia aceleró cambios en la educación

El Sistema Educativo Nacional (SEN) ha atravesado por una situación inédita, derivada de las medidas tomadas con motivo de la pandemia por SARS-CoV-2. El cierre de las escuelas durante más de catorce meses y el regreso paulatino a las aulas, en medio de incertidumbres, nos obligan a hacer un recuento de lo que hemos hecho desde nuestras diferentes trincheras, con el afán de contribuir −a partir de los aprendizajes adquiridos en el periodo− a apuntalar los cambios que se requieren en la educación y valorar lo construido.

Preservar el derecho a una buena educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos requiere la unión de esfuerzos de todos los actores sociales y educativos del país, apuntó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación al presentar la Nueva Agenda de política educativa nacional en 2021.

“¿Cómo está actualmente la educación en México? Si bien la accesibilidad es ahora una dificultad por las mismas razones que en el pasado, la situación actual impone nuevos retos educativos con relación a este aspecto. De acuerdo con la medición del impacto del Covid-19 en la educación, realizada por el Inegi, 33.6 millones de personas entre los 3 y los 29 años de edad estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020, y de este total 740 mil no concluyeron el ciclo escolar; 58.9% por alguna razón asociada al Covid-19 y 8.9% debido a no disponer de recursos económicos. Como sabemos, la única alternativa viable en este contexto fue la educación a distancia, sin que pueda afirmarse que esta haya sido la solución para todos, pues en el caso de los grupos más vulnerables, la carencia de computadoras, dispositivos inteligentes o de conexión a internet provocaron el rezago de muchos”.

Ante la desigualdad, pobreza en los aprendizajes, rezago, calidad educativa que no ha resuelto satisfactoriamente el gobierno federal, a pesar de haber hecho esas propuestas en la Nueva Agenda de política educativa nacional para superar los problemas educativos como es: Fortalecer la inclusión social, la equidad educativa y la atención en y para la diversidad. Promover nuevos esquemas de financiamiento público. Afianzar la articulación entre salud, educación y bienestar. Transformar el currículo para una sociedad plural y diversa. Replantear la formación continua docente a partir de un enfoque situado y colaborativo. Mejorar los aprendizajes y la formación integral de las y los estudiantes. La pregunta es ¿qué hacer? Y coadyuvar en la solución de este dilema. Los retos son innegables. Luis Xavier López Farjeat, en Milenio, comenta: La pandemia hizo que las instituciones se enfrentaran a una verdad innegable: la educación siempre debe reinventarse, desde la propia sociedad.

Al abordar uno de esos retos: la educación a distancia e híbrida “habrá que considerar que la pandemia aceleró cambios en la educación del futuro”, expone Esteban Venegas, director del Observatorio del Instituto para el futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Asael Villanueva, quien lo entrevista, cita en Conecta que “inteligencia artificial, tecnologías inmersivas o personalización del aprendizaje son algunas de las tendencias educativas en México que se verán más en las aulas”, son tecnologías y modelos educativos que ya han comenzado a adoptarse”. El director del Observatorio igualmente señala: los contenidos educativos se intentarán hacer cada vez más personalizados, tomando en cuenta el nivel de conocimiento y la mejor manera de aprender de los estudiantes. Temas como la salud mental, el emprendimiento y las humanidades reafirman su importancia dentro de los planes de estudio.

Luis Xavier López Farjeat, profesor-investigador en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana (México), expone que la educación -identificada usualmente con la escuela y la universidad- se encontró con una realidad que había sido postergada. Se vio obligada a reinventarse. Las exigencias habrían sido más llevaderas si desde siempre hubiésemos asimilado que la educación exige una renovación constante que debería ocurrir en y desde la propia sociedad en compañía de las instituciones educativas y culturales, y no desde secretarías de Estado. La educación no puede aferrarse a prácticas anquilosadas, reguladas por instituciones arcaicas controladas por funcionarios faltos de creatividad y cegados por intereses políticos. La crisis educativa en nuestro país es un llamado para que nos arriesguemos, como sociedad civil, a organizar verdaderas comunidades de aprendizaje, de transmisión de conocimiento y habilidades técnicas, de arte y cultura, de investigación transdisciplinaria, verdaderamente encaminadas a trabajar por los seres humanos y la sociedad.

¿Qué pasará con la educación?, se pregunta López Farjeat: Todo depende de lo que estemos dispuestos a construir hoy. Las clases en línea y el acceso a diversos recursos y plataformas destinadas a mejorarlas tal vez llegaron para quedarse. Habrá nuevas pedagogías. Sin duda, habrá también rezagos y de no apostar por el acceso y la adaptación masiva de las tecnologías, se ensanchará la brecha digital. Escuelas y universidades habrán de replantearse su función. Nada será como antes. Tampoco será como queremos que sea. La imaginación a veces nos engaña. No hay tal futuro. Estamos hechos para la incertidumbre. La palabra clave no es adaptación ante lo que pueda venir. La palabra clave es creatividad para reaccionar ante lo que venga. Nos inventamos, nos reinventamos y así es como nos habituamos a construir nuestro presente.