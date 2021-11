La pelota marcada, y las demás. Caso Veracruz.

Estaban el Presidente López Obrador y su esposa en Palacio Nacional cuando alguien preguntó sobre el Informe de Cuitláhuac García. Ese “alguien” se llama Adán Augusto López, y en su investidura de Secretario de Gobernación y coordinador general rumbo al 2024, tenía especial interés en el estado adoptado por AMLO: Veracruz.

“Pregúntale a Rocío”, dijo el tabasqueño, “ella estuvo en el Informe con mi representación personal”. “Luego lo haré”, respondió su paisano, quien recientemente fue encartado como aspirante a la candidatura de Morena, junto a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

“No te me vayas a distraer mucho de la coordinación electoral por tu aspiración a la candidatura, Adán”, dijo el Presidente. “Bueno, siempre es sano que existan cuatro o cinco aspirantes cuando faltan un par de años, así se evita que los golpes de los adversarios se concentren en uno… o una”, replicó el otro tabasqueño.

Y es que de acuerdo a lo que me confían en Palacio Nacional, la instrucción es que aunque sea por mero protocolo, existan cinco aspirantes (mínimo cuatro) a las candidaturas en disputa rumbo al 2024, tanto en el caso gubernamental como presidencial.

Por eso en el terreno veracruzano, Adán Augusto López (y la Presidencia), han permitido que quienes aspiran lo sigan haciendo, tengan o no posibilidades de trascender. “Podrán colocarse varias pelotas en la tómbola, pero siempre, (o casi siempre), sacaremos de entre todas las opciones disponibles la pelota marcada previamente; no hay que hacerse bolas, así pasará en todos los estados”, me comentaron hace apenas unos días.