La pensión para adultos mayores

Iniciamos 2023 muy contentos realizando pagos a las y los adultos mayores de su pensión Bienestar.



Esta administración, desde su inicio, ha puesto en el centro de la política a las personas y especialmente a las más pobres. Los programas sociales dispersados por la Secretaría del Bienestar, lejos de ser dádivas, son apoyos que ayudan dignamente a quienes más lo necesitan y que por décadas estuvieron olvidados: adultos mayores, estudiantes, madres solteras y personas con discapacidad, entre otras.



Actualmente el programa más popular es el programa de Pensión de Adultos Mayores (PAM), una pensión bimestral que se les da a las y los abuelitos de este país, un reconocimiento al trabajo que las y los adultos mayores han realizado a lo largo de su vida, y que gracias a ello es que tenemos la patria que hoy gozamos. Inicialmente la pensión se entregaba a los residentes de las ciudades a partir de 68 años cumplidos y 65 años en zonas indígenas, y ahora se ha universalizado a 65 años sean zonas rurales o urbanas y de cualquier clase social. Todos tienen derecho a recibirla.



Los beneficios de la dispersión de las pensiones abarcan tanto a quienes los reciben como a las economías locales al ser usados para el consumo, creándose toda una cadena de beneficiados. Incluso empresarios críticos y férreos opositores del apoyo terminan siendo beneficiarios indirectos.



Muchos nos alegramos de que el dinero ahora se entrega de manera directa a los beneficiarios. No hace mucho hablábamos de en este país debía haber una mejor distribución de la riqueza y ahora es una realidad. Además, nos alegra que el dinero ya no se vaya a mansiones o a cuentas en bancos del extranjero. Pero más felicidad nos debe dar que estos apoyos son un derecho constitucional, y no desaparecerán fácilmente en caso de que un nuevo gobierno quiera eliminarlos.



Por lo pronto, seguiremos con la entrega en todo el estado de las pensiones y de las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar para facilitar aún más a las personas el acceso y uso de su pensión.



Tenemos mucho trabajo por delante, pero todas las ganas, de eso no hay duda.



