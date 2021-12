La perfecta incondicional

El proceso de renovación interna del PAN se ensució, y aunque parezca kafkiano, los mismos panistas son los únicos responsables de esa situación.

Esa división sólo se profundizó con la detención que hizo la Fiscalía General del Estado de Tito Delfín Cano, bajo cargos de presumible desvío de recursos públicos y otros delitos cometidos durante su periodo de alcalde de Tierra Blanca, pero los mayores causantes de la crisis panista apunta hacia los propios beneficiarios de la caída en desgracia del exedil terrablanquense. Inocente o culpable, su detención influirá en la decisión que tome la militancia por la continuidad del actual dirigente, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, del 2021 al 2024, o de un nuevo Comité encabezado hasta ahora por Delfín, sin que exista la posibilidad de sustituirlo aún estando bajo investigación, por cuya razón los Yunes tratan de convertirlo en víctima para atraerle votos, aunque al final, si resulta enjuiciado y eventualmente sentenciado, no podría desempeñar ese cargo por pérdida de sus derechos ciudadanos, y en esa circunstancia, conforme a sus estatutos, la Secretaria General asumiría como Encargada del Comité Estatal, ante esa ausencia. A quienes favorece este escenario es al grupo yunista, quienes con la ex senadora Indira Rosales San Román al frente del partido tendrían a una incondicional para apoderarse nuevamente con esa organización política y disponer de las candidaturas a gobernador, alcaldías, diputaciones y otros cargos para su facción. Esa sería la razón por la que acaba de salir a dar la cara Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fuera candidato a gobernador y efímero abanderado azul a la alcaldía porteña, al encabezar sorpresivamente un acto de campaña en Naolinco en el que, a sabiendas de que es prácticamente imposible que Tito se convierta en nuevo líder, pidió el voto a favor de éste, denunciado penalmente por su padre Miguel Ángel Yunes Linares siendo gobernador en 2017, y dejando abierta esa averiguación que ahora reactivó la FGE, gracias a la cual fue detenido y encarcelado, justa o injustamente, aún no se determina. Indira hace y hará lo que le indiquen desde lo más alto de la pirámide de su grupo, y por lo pronto ha generado división, bajo aquella vieja estrategia política de “divide y vencerás”, acusando sin pruebas al grupo de Guzmán de ser aliado del gobierno morenista, con acuerdos para quitar de en medio a Delfín, con la intención de generar repudio a su reelección. Es el modo de operar del Grupo Yunes, aunque saben que ahora tienen todo en contra, y si no pudieron vencer a Morena cuando tuvieron a su disposición los recursos públicos y todo el poder en el estado de Veracruz, menos podrán lograrlo ahora, y de corolario en unas horas el TEV determinará validar la elección a la Alcaldía porteña o dra marcha atrás, lo que pasaría a manos de la Sala Regional del Tribunal Electoral o hasta la Sala Superior del TEPJF para fallo definitivo, y probablemente irse a elección extraordinaria que, ahora sí, favorecería a los morenistas. Hasta ahí las cosas.

El fin de semana en Las Trancas de Xalapa, la agrupación política Alianza Generacional celebró el XVII Encuentro Anual, con muy amplia asistencia de sus miembros e invitados políticos, dirigentes y empresarios. Su dirigente, Héctor Yunes Landa, acaparó la atención, junto con el orador invitado, Ignacio Morales Lechuga, insigne veracruzano ex procurador general de la República y ex secretario de Gobierno. Entre los asistentes, doña Sonia Sánchez, Amadeo Flores Espinosa, Jorge Armando Meade Ocaranza, delegado priista en Veracruz, Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, entre otros.

