¡La perspectiva de género es necesaria aplicarla en la justicia!

Aunque la igualdad de género está protegida por diversos tratados e instrumentos internacionales, siguen existiendo importantes desigualdades entre hombres y mujeres. Con frecuencia las niñas y las mujeres sufren discriminación en la salud, la educación, la representación política, el mercado laboral, en la justicia, la discriminación tiene efectos negativos en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres.

La perspectiva de género se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que pretenden justificar con base en las diferencias biológicas, entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprender para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio que permiten avanzar en la construcción de la desigualdad de género.

La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Veracruz, artículo 4, fracción XXI, dice que la perspectiva de género es la visión científica, analítica y política sobre las mujeres, que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en género, promueve la igualdad, equidad y el adelanto y bienestar de las mujeres.

Las desigualdades y la discriminación en contra de la mujer prevalecen, es importante que se aplique la perspectiva de género en procesos judiciales, ya que es un derecho para las niñas, adolescentes y mujeres, misma que en el momento de aplicarla la situación jurídica del proceso cambia. Ya que esta estudiará la situación cultural, social, económica, escolar, emocional, psicológica, etc.

El fundamento de la incorporación de la perspectiva de género en la argumentación jurídica se relaciona con el cumplimiento de la obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y no discriminación, los que junto al derecho al acceso a la justicia constituyen normas imperativas de derecho internacional público, estando quienes administran justicia especialmente en hacer que ambos derechos sean efectivos.

La perspectiva de género, en este sentido, es un método y técnica jurídica que permite realizar reflexiones integrales sobre situaciones de desigualdad, discriminación, desventaja y de vulnerabilidad en las partes, como también identificar prejuicios y estereotipos de género, asimetrías de poder y fenómenos de múltiple discriminación interseccionalidad y en especial ayudan a visibilizar elementos que concretan la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas; cubre todas las etapas del proceso, desde su inicio hasta su consecución a través de una sentencia con perspectiva de género.

Esta técnica jurídica ayuda a interrogar y analizar la realidad, y sobre todo, a impulsar transformaciones sociales, pues entender la perspectiva de género reta y obliga a tomar posturas reflexivas frente a esas realidades que colocan en desventaja a las mujeres.

El juez Humberto Sierra Porto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la conferencia sobre Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación del Seminario Internacional, dice: fallar con perspectiva de género no es realizar activismo judicial, consiste en aplicar el derecho de igualdad frente a la ley y no discriminación, dentro de una protección multinivel de los derechos humanos para las niñas, adolescentes y mujeres, asimismo es hacer un esfuerzo por visibilizar los derechos de las mujeres y por interiorizar la importancia, la trascendencia y el significado de los derechos de las mujeres. Significa no utilizar estereotipos de género que perpetúen discriminaciones y desigualdades y en últimas significa ser más justos.

lexfemme.12@hotmail.com