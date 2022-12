La perversidad del INE en Veracruz

Marco Aurelio, considerado el último de los conocidos como “cinco buenos emperadores”, sostenía en sus reflexiones contenidas en el libro "Las Meditaciones de Marco Aurelio", que: “…observa constantemente todas aquellas cosas que toman lugar por el cambio, y acostúmbrate que nada ama tanto la naturaleza del universo como cambiar las cosas existentes y crear nuevas cosas semejantes…”.



En las dos primeras intentonas de Andrés Manuel López Obrador por acceder a la presidencia de la República, en 2006 y 2012, ambas con sendos fraudes electorales de por medio, el estado de Veracruz no pudo otorgar buenos dividendos al tabasqueño, por las mismas razones ocurridas en todo el país, fraudes electorales burdos y ofensivos a la democracia e historia nacional. Sin embargo, para el 2018, el estado de Veracruz es ganado con autoridad por el movimiento y a partir de ese momento, son ya 4 años que esta entidad federativa se transforma y consolida como uno de los bastiones más importantes y fuertes del Movimiento de Regeneración Nacional, ocupando siempre los primeros lugares en elecciones ordinarias y también en las muestras de la incipiente democracia participativa que el INE ha tratado de inhibir en nuestra querida patria.



De 2018 a la fecha, el INE ha eliminado 2 distritos electorales en el territorio de las Leyes de Reforma, de los Tratados de Córdoba, en el lugar donde más defensas del territorio se han realizado. La animadversión política del INE y quienes están detrás, siempre ha sido abierta y manifiesta en contra de todo aquello que amenace sus privilegios y canonjías, en lo político lo hacen todos los días, el repudio por una vida democrática libre y de avanzada, ha sido su motivo de lacerar una institución al más puro estilo de “The Lawfare”, bajo el pretexto de la legalidad, políticamente hace lo posible por dañar al país, sin embargo, hace unos días lo hizo no solo en lo político, sino en lo técnico, en lo territorial y en lo cultural, ya que emite una determinación en donde redistrita varios territorios en el estado por donde han pasado las grandes transformaciones de nuestro país.



Los distritos que fueron tocados por el Consejo General del INE en pasados días, no presentan en su nueva constitución ningún fundamento, ya no digamos técnico, sino territorial ni cultural, las distancias y circunstancias en la nueva distribución de los distritos afectados, hace evidente un deseo de perjudicar no solo al movimiento, sino a miles de familias y votantes que se han desarrollado democráticamente gracias a una organización territorial y cultural, que con medianía equilibra fuerzas en lo que fueran reductos de cacicazgos y poder concentrado en familias y grupos de personas que dañaron mucho a estas regiones, ya que fueron décadas de lucha para poder terminar con ellos en el aspecto político, a quienes hoy el “árbitro electoral” les vuelve a otorgar la oportunidad de recuperar territorios con esta, muy cuestionable, forma de distribuir territorios, de la que se insiste, no existe ningún fundamento para modificar de esa manera tan perversa.



La decisión del INE es obligadamente cuestionable en su forma y desde luego en su fondo, y con ello la lucha será aún más fuerte, 30 millones en el 2018 vencimos, no solo a un árbitro vendido, sino a un árbitro de parte de los conservadores, un árbitro electoral que no lo es, que va en contra corriente de la transformación de la vida pública de nuestro país, que no ha entendido que necesita transformarse y renunciar a una existencia cupular de excesos en sus titulares, que ya no tienen cabida en nuestros días, que tiene la necesidad de mejorarse para darle a más de 128 millones de mexicanos y mexicanas, la certeza de que estamos en un franco proceso de maduración democrática, y que no puede un ente secuestrado por los más hediondos intereses neoliberales ser óbice de la libertad que una nación se merece.



Que sea el 2023 un año de bienestar y prosperidad para todas y todos.