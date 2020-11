La Pesada deuda de Veracruz al ISSSTE; quién empezó a no pagar, ¿Fidel?

Colegas de la Ciudad de México han empezado a destacar que, según el Informe Actuarial del ISSSTE, ese instituto que ve por la seguridad médica y social de los burócratas federales, no ha podido cobrarle a los gobiernos estatales alrededor de 56 mil millones de pesos, una cantidad que pone a temblar a cualquier organismo, sea privado o gubernamental, aquí y en cualquier parte del mundo.

De ese dinero, se afirma que el Gobierno del Estado de Veracruz “contribuye” con aproximadamente 12 mil 415 millones de pesos, dinero que se ve muy difícil que pueda pagar en los próximos años, pues aparte tiene la deuda bancaria.

Así es que aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya pedido a los gobernadores que paguen lo que deben, es muy complicado que los estados puedan cubrir sus adeudos con el ISSSTE.

En ese sentido nos hacen ver que al gobernador Cuitláhuac García le ha reventado un problema que viene de tres administraciones atrás.

Exfuncionarios públicos nos recuerdan que el problema empezó con el exgobernador priista Fidel Herrera Beltrán, quien habría dejado de pagar las cuotas correspondientes al Issste desde el inicio de su administración, esto, en parte, debido que el Gobierno Federal era encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN) (Vicente Fox).

Después las cosas empeoraron, pues si bien, con Fox, no tuvo una mala relación, sí hubo un pésimo entendimiento con Felipe Calderón, cuestión que se agravó precisamente con el ISSSTE, pues el entonces presidente nombró al frente de esa dependencia al archienemigo del cuenqueño, Miguel Ángel Yunes Linares.

Incluso, nos recuerdan que siendo titular del IPAX Juan Antonio Nemi Dib, intentó o pagó lo que esa agrupación policiaca le debía al Issste. Se cuenta que fue tal el enojo del entonces gobernador Fidel Herrera que lo cesó de su puesto.

Nos comentan que al llegar al poder Javier Duarte de Ochoa se siguió con la negativa de pago al Issste y aunque en 2016 fue Yunes Linares, exdirector del ISSSTE, quien llega a la gubernatura, el adeudo no se liquidó, prueba de ello es que actualmente asciende a más de 12 mil millones de pesos, por los que García Jiménez tiene que responder. Debo no niego, pago, no tengo, debe decir el actual mandatario.

En la conferencia mañanera de ayer miércoles -por cierto, la más larga de la historia con una duración de 3 horas con 12 minutos-, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió, a propósito de lo que acaba de decir el exgobernador Javier Duarte, que no se abuse del mecanismo de testigos protegidos y planteó que el declarar bajo este esquema no implique quedar limpio o libre. “Como si me hubiese bañado con el Maestro Limpio (…) ya quedé limpio y además con bienes”, dijo el Presidente.

El mandatario federal reconoció que este esquema podría implicar una disminución de las penas o incluso la posibilidad de no ir a la cárcel sino ser enjuiciado en libertad solo presentándose a firmar las actas sin embargo, se pronunció a favor de que sea regresado al erario el recurso robado o recibido de manera ilegal.

“Por eso si me dices ‘oye ofrécele una disculpa al señor’, claro que le ofrezco una disculpa al señor (Alonso) Ancira nada más que devuelva los 200 millones de dólares”, dijo en referencia al exdirector de Altos Hornos de México.

El Instituto Tecnológico Superior de Misantla anunció la realización de Smart Cities, el Congreso Internacional de Ingenierías 2020. Nos hacen notar la importancia de que esta institución veracruzana sea la encargada de congregar a conferencistas de países como Alemania, Irlanda, Canadá, Brasil, Portugal, Estados Unidos y México como país anfitrión.

Y es que, nos comentan que en su edición virtual se abordará la temática de ciudades inteligentes desde un enfoque sustentable, que da continuidad a la temática de la edición 2019, en donde se abordó la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Nos informan que el eje central del congreso -que se llevará a cabo del 26 al 28 de noviembre- es buscar alternativas para lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Sin duda es un área de oportunidad para todos los programas educativos con los que cuenta la institución.

En esta ocasión, el Congreso II 2020 será virtual los días 26, 27 y 28 de noviembre, contará con siete países invitados, 20 conferencias magistrales y más de 50 talleres.