La pobreza franciscana

Reiteradamente el señor López Obrador hace alarde de la austeridad en su gobierno, que él no es como los neoliberales, la mafia del poder y sus opositores, dado que solo carga doscientos pesos en la cartera, que no tiene tarjetas de crédito y no sabe llenar un cheque.



Lo que sí ha de dominar es hacer transferencias a cuentas extranjeras que no pueden ser fiscalizadas y de las que se aprovecha su prole, que sabe vivir en medio de lujos sin trabajar ni producir nada, dos de ellos viviendo en el extranjero, uno habitando casas de superlujo, con autos de clase VIP, y paseando en jets privados, mientras el otro estudia en una universidad de altísimo costo, dándose vida de marqués con un gasto mensual que no se justifica ni con mucho al sueldo de Presidente y que tampoco ajusta con el dinero que recibe la señora con su cargo honorario de investigadora.



Ahora sale a la luz, gracias a la filtración de Guacamaya, que el general Luis Crescencio Sandoval se da vida de rey, viajando con toda la familia, suegra, parientes y comitiva asistencial a varios destinos turísticos en Estados Unidos, Europa y hasta Rusia, hospedándose y comiendo en los mejores hoteles y restaurantes de gran lujo, utilizando vuelos de primera clase y hasta aviones oficiales del Ejército. Y me dirán los borregos de la 4T que fue de comisión, solo que haya ido comisionado para revisar destinos turísticos para su patrón, una vez que concluya su periodo, pero de que se la ha pasado genial a cargo del erario, ni dudarlo, pues tampoco con su salario (que según López ha de ser austero) le alcanzaría para pasear con tanta gente a Cancún. Y como él, seguro que los demás secretarios y jefes de departamento también gastan a manos llenas gracias a que han echado el gato a retozar.



Tal vez por todo eso y por las tranzas de Ovalle en Segalmex, que por cierto supera con creces a la llamada estafa maestra, es que no hayan querido designar a los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información, retardando el nombramiento en la Cámara de Diputados, controlado por la masa guinda, y seguramente obedeciendo órdenes superiores, pues sabemos que dicho grupo no tiene autonomía, capacidad de pensamiento y raciocinio, dedicándose a solo levantar dedos para aprobar al vapor cuanta ocurrencia sale del Ejecutivo.



El mismo López Obrador dijo en una mañanera que el INAI es un instituto que cuesta muchos millones de pesos al año y que no sirve, al estar al servicio de los conservadores, y por ello debe desaparecer para pasar sus funciones a otra secretaría bajo su control.



En otras de sus apariciones bradilálicas, ha reiterado que no tardando tendremos un sistema de salud como Dinamarca, o mejor, a pesar de la risa de sus opositores, lo que sí es de causar un ataque hilarante y pena a la vez, dándonos cuenta cómo se ha deteriorado la atención a la salud desde que se le ocurrió desaparecer el Seguro Popular y luego dejando sin trabajo a tantos médicos para traer a una bola de cubanos que desde la pandemia cobran mucho, comen y viven bien, y no sirven para nada.



En fin, le queda un año para seguir convenciendo a algunos y acabando con el país.