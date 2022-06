La política, como hace medio siglo

Militantes de distintos partidos, entre ellos de Movimiento Ciudadano (MC) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), nos comentan que la política mexicana se sigue manejando como hace medio siglo.

Nos señalan, por dar un ejemplo, que el dirigente del MC, el veracruzano Dante Delgado Rannauro, acaba de decir que en su partido primero irá el programa y después posibles alianzas y candidatos, tal y como hace unos 50 años lo expresó el ilustre tuxpeño Jesús Reyes Heroles.

De ese hecho, lo expresado por Reyes Heroles –“primero el programa, después el hombre”- en una reunión de priistas cerca de la Alameda Central en la Ciudad de México –en un auditorio destruido después por el terremoto de 1985- estos políticos que nos enviaron sus comentarios, nos señalan que el nativo de Tuxpan se quedó con sus palabras, pues mientras las pronunciaba fue informado que en otro punto de la ahora CDMX el líder cetemista Fidel Velázquez “destapaba” como candidato presidencial al secretario de Hacienda, José López Portillo.

Estos políticos que sostienen que la política en México se sigue haciendo como hace medio siglo, también nos hacen ver que los morenistas que integran el llamado Grupo Texcoco del Estado de México, el que está seguro de derrotar al priista Grupo Atlacomulco, ya salieron a decir que en Morena, para elegir candidatos, no solo existe el método de la encuesta, sino también el de consenso, que es el que, según ellos, se utilizaría para el Edomex.

Ilusos, nos dicen otros morenistas, porque el método a utilizarse en el Estado de México será el que diga y ordene su líder y guía el cual despacha en el Palacio Nacional.

El Estado de México, nos apuntan, es de especial interés para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está totalmente relacionado con el triunfo que busca para que la Cuarta Transformación continúe al menos hasta el 2030.

Así que el candidato de Morena y posible gobernador, dadas las circunstancias político-electorales que prevalecen en el país, debe ser absolutamente una carta del Presidente, para que con toda la lealtad lo ayude a terminar de operar la sucesión presidencial y después apoye para lograr el triunfo en las elecciones de 2024, nos remarcan morenistas.

El orizabeño Fidel Kuri, el empresario que se metió a la política y después, para su desgracia actual, al mundo del futbol, sigue dando de qué hablar aún desde la cárcel.

Nos comentan que una entrevista que le dio al periodista Ignacio ‘El Fantasma’ Suárez provocó que éste decidiera su salida del medio informativo en el que venía trabajando, al señalar que fue censurado.

El Fantasma, mediante un video, de acuerdo a lo que informó el periódico ESTO, a través de un video explicó su decisión debido a la censura que enfrentó en el mismo medio, tras obtener una entrevista con el exdueño del Veracruz, Fidel Kuri, quien actualmente se encuentra en la cárcel y cuyas declaraciones afectan a TV Azteca.

Kuri está encarcelado tras ser acusado por la televisora de un fraude por 120 millones de pesos, dinero que le habrían dado en 2018 para mantener a los Tiburones Rojos de Veracruz en la Liga MX.

Sabía que esta entrevista con Kuri iba a pisar callos, lo sabía porque estaba en la oscuridad (…). No sé si salga o no del tambo, pero yo comprometí mi palabra de darle mi espacio, sin censura, advirtiéndole que no le iba a creer como si fuera un dogma de fe. Si había mentiras lo iba a publicar. Hoy está como Nadal, les va ganando dos a cero, dijo El Fantasma.