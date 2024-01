La política debe ser transparente en toda democracia

Ha iniciado otro de los años decisivos para la historia contemporánea de nuestro país, al menos en el ámbito político y económico. Sí, el 2024 es año de elecciones de carácter federal y local que podría reconfigurar el mapa de la administración pública y marcar el derrotero que seguiremos como sociedad durante los siguientes años.

Si bien en cada una de las elecciones que se han efectuado en otros momentos tienen su propia importancia y ya se pueden analizar a través de una mirada crítica, las que están por efectuarse en los próximos meses podrían ser el punto culminante entre la continuidad de la llamada Cuarta Transformación o enfrentarse a la decisión de dar un "golpe de timón" que implicará un reto sin precedentes.

Ya iniciarán las campañas, claro, esta frase se puede leer con la socarronería que implica una falacia, y se colocarán en la balanza de nuestra frágil democracia diferentes maneras de entender la política, el tan ansiado proyecto de nación, la administración pública y tantos otros factores que tendrían como obligación brindar a la sociedad una perspectiva de futuro, y no solo un ajuste de cuentas con el pasado ni con la condescendencia con el que pavonean en el presente. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que el elenco que protagoniza esta obra de absurdo, que ya es el proceso electoral, sea tan prometedor ni original: la partidocracia que sostiene a la camarilla de la clase política se recicla de maneras tan burdas que ya no hay lugar para sorpresas. Es una época en la que los nombres y los rostros van de un lado a otro, un partido se convierte en el semillero de alguna otra agrupación política que redacta su propio catálogo de promesas, tiempos en los que el milagro del perdón y purificación se genera al cambiarse de denominación partidista con toda la tranquilidad que brinda la impunidad. Y, como ciudadanos, sabemos que son las únicas fichas con las que contamos para seguir apostando por la democracia.

No hace falta tener una bola de cristal ni altos grados académicos para intuir que, en efecto, se avecinan tiempos complejos que nos podrían llevar al límite como sociedad, por ello, será necesario que ubiquemos nuestro papel como las y los verdaderos protagonistas de estas contiendas electorales que, bajo una mirada quizá catastrófica, puede incendiar a nuestro país. La ingenuidad o el fanatismo serían los mejores aliados de la barbarie.

Pasar por alto que, durante al menos un par de décadas, la mejor estrategia de comunicación política, y la que les ha brindado muy buenos dividendos a quienes la operan, es el manejo de un discurso maniqueo que ha polarizado al país sería abonar un campo minado en el que la violencia domina el panorama. Sin embargo, la responsabilidad ya no solo se concentra en quienes son el rostro y los cerebrales estrategas de la campaña que, no cabe duda, podrán usar dicho discurso retórico, pues su efectividad está no es gratuito que en el presente sexenio se haya convertido en una cortina llena de verborrea que esconde y justifica sus propias carencias, los fracasos, las omisiones. Actualmente ese discurso se fundamenta en el ataque vulgar, la estigmatización y el vituperio, está muy bien aprendido por quienes se asumen guardianes de una pretendida "superioridad moral" que, en sí misma, es el parámetro de la ignominia.

Entre tirios y troyanos se alimenta este discurso que siembra de pólvora las calles y las mesas.

Sin embargo, cuando esto es el objetivo, el límite del fanatismo y la intolerancia se convierte en un hilo que se desvanece en nuestras manos.