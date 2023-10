La postura de los empresarios frente a las revisiones ambientales

En días pasados más de diez organismos empresariales en el estado de Veracruz, incluyendo a Coparmex Xalapa, fijamos un posicionamiento sobre las inspecciones por parte de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente que tanto han afectado a las empresas veracruzanas.

Y es que los montos de las multas van desde los 500 pesos hasta mil 200 pesos a pagar en un máximo de treinta días o, en su defecto, un cierre total de las operaciones. La situación económica actual para los empresarios, después de haber sufrido un incremento del veinte por ciento a inicios de año al salario mínimo; el aumento del doble de los días de vacaciones para los trabajadores, lo cual ha implicado aumento a primas vacacionales y mayores tasas contributivas, y ante la casi inminente aprobación del aumento de quince a treinta los días de aguinaldo, además de la reducción de la jornada laboral y un nuevo aumento al salario mínimo, el escenario de pago de multas ambientales millonarias se vuelve un factor de mucho riesgo para su subsistencia.

Es muy importante mencionar que los empresarios no estamos pidiendo el incumplimiento de las leyes ambientales, al contrario, Coparmex siempre ha estado a favor de apegarse a la legalidad y al Estado de derecho. Estamos conscientes que el desconocer una ley no conlleva el derecho a su incumplimiento. Las regulaciones ambientales en los últimos años han estado en constante cambio y, lamentablemente, no todos las empresas son expertas en esos temas.

Por ello es importante darles la posibilidad de señalar en dónde están fallando y permitirles un tiempo razonable para que corrijan sus procesos y se apeguen a la legalidad lo antes posible antes de incurrir a las sanciones, además de ofrecer el acompañamiento en el proceso de certificación para ser empresas amigables ecológicamente con asesorías cuyos costos sean asequibles para todas, independientemente de su tamaño y giro.

Este posicionamiento es un esfuerzo en conjunto de varios organismos empresariales que se han unido para pedir a nuestras autoridades estatales la posibilidad de dialogar en mesas de trabajo con expertos en el tema, con el fin de que tanto el gobierno como el sector productivo salgan beneficiados; de ninguna manera exigimos la destitución de ninguna autoridad, eso no está en nuestras facultades.

Nuestro compromiso es con las empresas de Veracruz, sin importar el tamaño de las mismas, ya que lamentablemente las más pequeñas son las que más se ven perjudicadas con este tipo de acciones. La disposición del sector empresarial para sumar en beneficio de mejores condiciones económicas y sociales se generen en nuestro país y nuestro estado se den, siempre ha existido. Esperemos que de parte del sector gubernamental exista esa disposición para que el diálogo llegue a buen puerto y podamos continuar navegando por el rumbo correcto.

*Presidente Coparmex Xalapa