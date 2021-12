La prevención y lucha contra el cáncer necesita de todos

El acceso a la salud es un derecho humano en el que, como diputados, debemos velar su cumplimiento. De todos es sabido que el cáncer es una enfermedad que año con año cobra vidas.

No respeta género, ni edad, ni condición social. Afortunadamente, si es detectado en una etapa temprana y con el tratamiento puntual y adecuado, no se convierte en una sentencia de muerte para quien lo padece, como sucedía hace años.

Por eso, la semana pasada presenté mi primera iniciativa ante el pleno del Congreso local. Se trata de una adición de tres párrafos al artículo segundo de la Ley para la Prevención del Cáncer de Mama, a fin de que las y los trabajadores del estado y los 212 municipios puedan hacerse una revisión para detectar cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, sin que les tengan que descontar su salario.

De aprobarse, Veracruz se convertiría en el quinto estado en el país en contar con esta medida preventiva, por lo que confío en que habrá la voluntad de mis compañeras y compañeros diputados de abonar a acciones que protejan la salud de las y los trabajadores de gobierno. Les platico detalles de mi propuesta: uno de sus ejes es ampliar la cobertura de dicha ley y además que la Secretaría de Salud determine un calendario y las instituciones médicas para la realización de los estudios preventivos de cáncer, a donde acudirán los trabajadores de los poderes públicos del estado, organismos descentralizados, de los municipios y los organismos paramunicipales y de los órganos autónomos del estado. Otro punto total es que los jefes de estos servidores públicos les den las autorizaciones con goce de sueldo para que puedan acudir a la realización de esos estudios preventivos de cáncer, en las fechas señaladas en el calendario referido.

Desafortunadamente en estos tres años una constante ha sido la queja de los familiares y enfermos de cáncer a los que no se les da su tratamiento, por lo que las acciones de prevención han quedado de lado, situaciones que no pueden continuar.

No perdamos de vista tampoco que es violencia de género, cuando a una mujer no se le garantiza o se le impide la detección oportuna del cáncer y, peor aún, esto resulte en la muerte o deterioro de calidad de vida de las pacientes; que son violaciones a los Derechos Humanos, cuando el derecho a la salud es negado o vulnerado, es decir, cuando el Estado no es capaz de garantizar el tratamiento para curar la enfermedad, pero también cuando no la previene.

De ahí la naturaleza de la iniciativa que presenté.

Ésta tiene el aval de nuestro paisano, Kenji López, presidente de la fundación de Cancer Warriors, así como de diversas asociaciones en Veracruz cuya lucha es contra esta enfermedad y apoyar a los enfermos y familiares.

La prevención y atención del cáncer es una tarea que nos compete a todos; más allá de colores e ideologías partidistas, los representantes populares debemos sumar esfuerzos para luchar contra esta enfermedad.

Este es mi granito de arena. Espero muy pronto pueda ser aprobada.

@AniluIngram

(*) Coordinadora Grupo Legislativo PRI