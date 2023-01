La primera del año

“Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar”: Ramsey Clark, ex fiscal general de los Estados Unidos.

A 44 años de la primera marcha por los Derechos de las poblaciones diversas en México, los pendientes en la Agenda LGBTTTIQ+ con el Legislativo, Ejecutivo y Poder Judicial siguen siendo extensos. Las personas candidatas a ocupar un cargo de elección popular se olvidaron de ella.

En Veracruz, el Legislativo tiene “representante” de la diversidad sexual y una población LGBTTTIQ+ que no se siente representada que de acuerdo a la Consultora IPSO en 2021, estimó en nuestro estado 1.8 millones de personas que pertenecen a este sector social.

Y ¿por qué mencionar el Legislativo? Por qué los cambios se tienen que hacer de fondo y no de forma; para solucionar la problemática, se debe legislar en el acceso pleno a los derechos para generar políticas públicas eficientes, efectivas y eficaces que eliminen todo tipo de discriminación y violencia a las personas de las poblaciones diversas.

La armonización de las leyes existentes y la generación de aquellas donde hay vacíos, es de suma importancia para que en las instituciones que ejecutan los servicios, no les quede la menor duda de lo que está faltando.

Sanciones ejemplares deben empezar a ejecutarse, cuando alguien no entienda la forma convivencia social basada en el respeto, se debe aplicar el derecho penal, recordando que todo tipo de discriminación incluida la orientación sexual, está tipificada en el Código Penal Federal en el Libro Segundo, Titulo Tercero Bis, Capítulo Único en el Artículo 149 ter y en el Código Penal para el Estado de Veracruz en el Capítulo III Artículo 196 por atentar contra la dignidad humana.

Como Coalición Estatal LGBTTTIQ+ Veracruz reiteramos nuestro repudio y nuestra lucha en contra de la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia y en general de todas las manifestaciones de fobias presentes en la sociedad.

El desafío es enorme, pero no se debe retroceder en los avances logrados, es necesario que la sociedad civil organizada siga trabajando en colaboración con las instituciones de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes, organismos autónomos y con los partidos políticos, para que el acceso a la igualdad sustantiva hacia la población LGBTTTIQ+ sea una realidad.

El Estado no entiende que las disidencias sexuales no son enemigas de los gobiernos, la Coalición Estatal LGBTTTIQ+ Veracruz ha dado muestra de trabajo basado en dialogo, pero no podemos ser omisos ante los problemas que enfrenta nuestra población al negarles el acceso a los derechos que constitucionalmente están otorgados o cuando la violencia extrema a través de los crímenes de odio por homofobia siguen a la alza, visualizarlo incomoda; lo seguiremos haciendo por congruencia ética y con responsabilidad a favor de las personas afectadas y en memoria de las víctimas así como de sus familias.

En la comparecencia de la Fiscalía General del Estado, la población LGBTTTIQ+ espera que el “representante” en el congreso cuestione enérgicamente el nulo avance e impunidad que hay en crímenes de odio por homofobia en nuestro Estado.

*Maestro. Activista.