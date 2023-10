La rebeldía de la lentitud

¿Cuándo fue la última vez que se sintió en calma absoluta, sin preocupaciones, sin pendientes, sin nada por cumplir?, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un espacio para la contemplación, para el no hacer, sin la premura de que hay algo urgente en espera mientras pierde el tiempo en reposo?

Sumidos en la vorágine capitalista, se normaliza la productividad constante y la sobreexigencia por cumplir una lista de deberes sociales que condicionan nuestra utilidad, dan sentido a nuestra existencia y, más aún, nos dan “puntos” para llegar a nuestra realización y felicidad.

Producir, consumir, desechar-rápido, efímero y vacuo, parecen ser el mantra de nuestro tiempo. Un tiempo mercantil que se sustenta en el subidón de adrenalina, al más puro y perfeccionado estilo pavlovesco. Ante ello, acostumbrados y condicionados a la premura, a la rapidez, a lo instantáneo, vamos perdiendo u olvidando capacidades, entre ellas, la capacidad de contemplación, de la espera, de la lentitud.

Gira el tiovivo luminoso cada vez más rápido, tanto, que parece que no podemos bajarnos sin arriesgarnos a que la fuerza centrífuga nos arrastre y nos deje maltrechos, mejor quedarse asido al mejor corcel, alegoría de las aspiraciones y estereotipos a los cuales podemos sujetarnos para dar sentido a la frenética carrera que, al final, no es sino falsa y en círculo eterno.

“El problema de los ritmos acelerados que hemos acogido es que hemos introducido esas prisas en todos nuestros procesos vitales: comemos rápido, leemos y escribimos rápido, paseamos rápidamente. Todo ha de estar sujeto a los estándares de la productividad, la rentabilidad, la utilidad y la eficacia (…) La tecnología ha automatizado diversos procesos que hace unos años se llevaban a cabo en calma y que encerraban altas dosis de concentración, pero también de placer”, nos dice Carlos Javier González Serrano, filósofo y académico español.

Esperar, admirar, detenerse, ir a paso lento no solo parece un lujo, sino además una cosa inútil; desde que despertamos con el sonido metálico de nuestra alarma, tomamos nuestro dispositivo móvil y comenzamos el estímulo visual-auditivo, la recompensa del like, la endorfina de lo llamativo; y a partir de ahí todo es prisa, volátil, rápido: produce, consume, desecha, no pares, corre, corre…. Pero, ¿hacia dónde?, ¿para qué?, ¿a dónde voy?

Explica González Serrano: “La inmediatez y la búsqueda de continuos incentivos ha mermado nuestra paciencia cognitiva, lo queremos todo aquí y ahora, se tolera difícilmente la demora en la ratificación. Con ello, nuestra vida se ha empobrecido. No consiste en execrar la tecnología, sino en impedir que el instrumento nos instrumentalice”.

Y claro, esta inmediatez permea no sólo en lo productivo-laboral, también lo llevamos a nuestras relaciones sociales, familiares, íntimas; la inmediatez también opaca y empobrece nuestro tiempo para nosotros mismos, se nos estimula para sentir poco y rápido; no hay tiempo para reflexionar qué queremos, para intentar, para construir, para confiar.

Las relaciones humanas, duraderas y profundas, requieren paciencia, espacio, confianza y libertad, premisas cuya base es el tiempo, por tanto, son desvalorizadas en la realidad actual, la recompensa tiene que ser inmediata, si no, no sirve.

Ante este panorama, ir despacio, reflexionar, contemplar, apostar a relaciones humanas a largo plazo, sin prisas, tejer redes de apoyo solidario donde el fin no sea producir sino compartir, estimular la creación no como herramienta para generar sino como emancipador del yo interno, constituyen un acto de rebeldía cada vez más necesario.

¿O usted qué opina?, ¿se da un tiempo para sí mismo?, ¿lleva prisa?





csanchez@diariodexalapa.com.mx