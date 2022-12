La reconciliación con la población LGBTQ+

A días de terminar el 2022 y la exigencia social para que los hechos de discriminación, violencia y la violación a los derechos humanos contra las poblaciones de la diversidad sexual en el estado sigue siendo un tema pendiente. El principio constitucional de garantizar, procurar, respetar y promover el acceso a los derechos humanos, civiles y políticos dista mucho el discurso de la realidad.



Desde que se fundó el primer grupo en México en 1971 para reivindicar los derechos de las personas trans, lesbianas y gays, la población diversa ha crecido en visualización, mas no en el respeto de la orientación sexual, identidad y/o expresión sexogenerica; la razón, sigue prevaleciendo una cultura religiosa, patriarcal, machista, misógina y homofóbica.



En 1979 se organizó la primera manifestación por el orgullo gay para reclamar el derecho a reunirse libremente sin hostigamiento policial, 44 años y la situación no ha cambiado, al contrario, se ha mantenido y en algunos casos intensificado mediante la extorsión, el acoso, discriminación y detenciones arbitrarias mediante abuso de poder.



El avance del marco legislativo, jurídico y normativo, no siempre es por voluntad política o partidaria, el trabajo del activismo de la sociedad civil organizada les ha puesto sobre la pared mediante el argumento jurídico y el litigio estratégico. Las personas aliadas en el legislativo, las instituciones y organismos autónomos que tienen empatía con el tema, han contribuido para tal fin.



El activismo de las poblaciones diversas comienza a buscar espacios en los diferentes niveles de gobierno así como en los tres poderes donde su orientación sexual pública no sea un impedimento para acceder a los mismos.



En Veracruz, el “avance” de los derechos de la población LGBTQ+ fue por los esfuerzos sostenidos de la Coalición Estatal LGBTTTIQ+ Veracruz, Colectivos y Activistas Independientes que han impulsado las propuestas e iniciativas.



El matrimonio igualitario fue por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción Inconstitucional interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Coalición Estatal LGBTTTIQ+, los Colectivos Nacionales y Estatales, la corrección de datos para identidad de las personas trans por la vía administrativa fue por el trabajo entre Registro Civil, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Coalición Estatal LGBTTTIQ+, el Protocolo de Atención Policial de Seguridad Pública donde se Atiende casos que Involucre a la Población LGBTTTIQ+ realizado e impulsado por la Coalición Estatal LGBTTTIQ+, la Campaña de Seres Humanos Diversos como política pública para generar una cultura de paz y respeto a los derechos humanos de las poblaciones diversas, impulsada también por la Coalición Estatal LGBTTTIQ+, colectivos y activistas.



Enorme tarea de reconciliación con este sector de la población cuya participación política será activa el próximo año y decisiva en 2024, todavía una lista larga de pendientes y el partido en el poder lo sabe. Les deseo un feliz y próspero año nuevo, nos leemos en 2023.