¿La reconfiguración de las naciones en equilibrio?

Los inminentes cambios en la ortodoxia de la economía y la política global nos han rebasado, no de balde muchos hemos sentido el amanecer o el anochecer de los tiempos tradicionalistas.

Mucho presiento que México se encamina a un nacionalismo vital y muy necesario, pero no con una identidad 100% capitalista, hablamos de la conjunción de los factores necesarios para hacer más independiente, más autónomo al país. Es obvio que el período de gobierno del señor presidente AMLO no concluirá con las metas propuestas, los factores directos e indirectos, además de las fuerzas de la inercia política proveniente de fuera, ha venido ralentizando a las economías centrales, y por ende las periféricas tienden a un anegamiento o inundación dentro de nuestros propios métodos y sistemas para comprender, participar, generar justicias y demás dentro de todo el territorio nacional.

Allá por mediados del mes de Noviembre de éste año 2022, habremos de alcanzar la mágica cifra de 8.000 millones de habitantes en el tercer planeta de nuestro sistema solar. ¿Qué implica llegar a tal situación? En primer lugar el enfrentar una onda expansiva de migrantes, inmediatamente el tener los gobiernos la necesidad de generar cambios, reacomodos, hacer más con menos, y bien sé que ya estamos fastidiados de la vulgar expresión que dice: "Hay que apretarse más el cinturón", pero si ese cinturón ya no tiene hoyos, y el que se lo coloca está en un estado de anemia perniciosa, luego entonces gobierno y sociedad civil deberemos poner de nuestra parte para mejorar la convivencia interna en todo el territorio a lo largo y ancho de México.

Concluyendo éste año 2022 en China ya no tendrán el primer lugar como nación más poblada, será India la número uno, la cual tiene frente a un enemigo total, me refiero a Pakistán, y si vamos cuadrando los contrastes, habremos de darnos cuenta de lo afortunados que somos todas las personas que vivimos aquí, sé que no es un paraíso, pero pese a que la caja de pandora está abierta, aún no nos presionan los vecinos yanquis, y su presidente Joe Biden es comprensivo para con el futuro de América del Norte.

Incluso en el caos se tiende por naturaleza a nivelar las aguas, la economía y hasta los temperamentos sociales y volitivos de los individuos que deseamos una mejor sociedad. Los bloques de poder están conformados por miles de historias de disrupción, entendimiento y desentendimiento, tal como le pasó en otro tiempo a la URSS. Hemos perdido a un gran hombre, me refiero a Mijaíl Gorbachov, último dirigente de la extinta Unión Soviética, era un verdadero estadista.

Sí, nos estamos reconfigurando, y lo mejor que puede suceder vendrá en los próximos 4 a 5 años por venir, ello incluye una nueva adaptación de los modelos económicos, de producción, de educación, de las democracias como medios para desfogar los ímpetus sociales y las inconformidades manifiestas dentro de toda sociedad libre y estatuida. Ya que al final de cuentas lo que no cura daña, lo que no avanza se estanca o retrocede, lo que no se usa se atrofia, y lo que se usa en exceso se hipertrofia, es decir se da un desarrollo excesivo, o un aumento desmesurado y perjudicial para las sociedades humanas en su propio detrimento. No queramos controlar y cambiar al mundo, deberá funcionar para lograr los equilibrios necesarios, y reconocer que la libertad responsable nos hará libres y soberanos.

